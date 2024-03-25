ЕС начала расследование против Apple, Google и Meta по соблюдению закона о цифровых рынках — Finance.ua

ЕС начала расследование против Apple, Google и Meta по соблюдению закона о цифровых рынках Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

ЕС начала расследование против Apple, Google и Meta по соблюдению закона о цифровых рынках

Европейский Союз начал масштабное расследование того, как технологические гиганты Apple, Alphabet Inc. (владелицы Google) и Meta соблюдают новое законодательство, направленное на ограничение влияния крупных технологических компаний. Им грозят большие штрафы: от 10% от глобального дохода.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Мы подозреваем, что предложенные решения, выдвинутые тремя компаниями, не полностью соответствуют DMA», — сказала глава антимонопольного ведомства ЕС Маргрете Вестагер. Она добавила, что расследования касаются «серьезных случаев».

Европейская Комиссия заявила в понедельник, что правила App Store от Apple и Google станут мишенью первых расследований в рамках Закона ЕС о цифровых рынках (DMA). Комиссия изучит, как результаты поиска Google могут несправедливо отдавать предпочтение собственным сервисам компании, а также то, как Apple может затруднять для пользователей выбор альтернатив браузеру Safari.

Новая абонентская плата за пользование платформами Instagram и Facebook от Meta также попадет под пристальный глаз расследования.

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За нарушение этих правил компаниям могут грозить штрафы до 10% от их глобального дохода, а в случае повторных нарушений — до 20%.

Еврокомиссия также предупредила о дальнейшем изучении новой структуры комиссий Apple для альтернативных App Store и практики ранжирования Amazon.com на своем маркетплейсе.

Економічна Правда По материалам:

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