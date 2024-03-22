США обвиняют Apple в незаконной монополии на рынке смартфонов — Finance.ua

США обвиняют Apple в незаконной монополии на рынке смартфонов Сегодня 18:35 — Мир

США обвиняют Apple в незаконной монополии на рынке смартфонов

Министерство юстиции США обвинило компанию Apple в незаконной монополии на рынке смартфонов в новом масштабном антимонопольном иске, цель которого — ощутимо изменить Apple iPhone, пишет The Verge.

Министерство юстиции вместе с 16 генеральными прокурорами штатов и округов обвиняет Apple в необоснованном повышении цен для потребителей и разработчиков из-за того, что пользователи склонны к доверию ее телефонам. Стороны утверждают, что Apple избирательно налагает договорные ограничения на разработчиков и скрывает важные способы доступа к телефону, чтобы предотвратить возникновение конкуренции.

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«Apple использует свою монополию, чтобы получить больше денег от потребителей, разработчиков, создателей контента, художников, издателей, малых предприятий и торговцев, в частности», — отмечает Министерство юстиции.

Правительство указывает на несколько способов, с помощью которых Apple незаконно сохраняет свою монополию:

Подавление «суперпрограмм», охватывающих много различных программ и нарушающих приверженность iOS, облегчая пользователям iPhone переход на другие устройства

Блокировка потоковых облачных приложений, в том числе в играх, ведущих к уменьшению потребности в более дорогом устройстве

Нарушение качества обмена сообщениями между iPhone и конкурентными платформами, такими как Android

Ограничение функциональности смартчасов сторонних производителей с помощью iPhone и усложнение для пользователей Apple Watch перехода с iPhone из-за проблем совместимости

Запрет сторонним разработчикам создавать альтернативные цифровые кошельки с функцией одноразовой оплаты для iPhone

«В течение многих лет Apple отвечала на угрозы конкуренции, вводя ряд договорных правил и ограничений, позволяющих Apple навязывать потребителям более высокие цены, налагать более высокие комиссии на разработчиков и создателей, а также тормозить конкурентные альтернативы», — заявил руководитель антимонопольного отдела Министерства юстиции Джонатан Кантер.

Правоохранительные органы просят суд запретить Apple использовать свой контроль над распространением приложений для препятствования кроссплатформенным технологиям, таким как суперприложения и облачные потоковые приложения, запретить ей использовать закрытые API для подрыва кроссплатформенных технологий обмена сообщениями, умных часов и цифровых кошельков, и не допускать использования условий контракта разработчиками, производителями аксессуаров, потребителями или другими лицами для получения, поддержки, расширения или закрепления монополии. Они также требуют от суда любых других мер, необходимых для возобновления конкуренции.

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На пресс-конференции в четверг, где было объявлено об иске, заместитель главы Министерства юстиции Лиза Монако заявила, что Apple «задушила целую отрасль» путем перехода от «революционизации рынка смартфонов к остановке его развития». Кантер добавил, что Apple была «существенным бенефициаром» иска Министерства юстиции против Microsoft более 20 лет назад, и это дело направлено на «защиту конкуренции и инноваций для следующего поколения технологий».

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд признал дисбаланс ресурсов, с которым сталкивается правительство, сталкиваясь с компанией стоимостью триллионы долларов. «Когда у вас есть учреждение с большими ресурсами, которые, по нашему мнению, наносят урон американской экономике и американскому народу, для нас важно распределить наши ресурсы для защиты американского народа», — сказал Гарленд. «И это, конечно, тот случай, когда у отдельных американцев нет возможности защитить себя».

В своем заявлении представитель Apple Фред Сейнс сказал, что иск «угрожает тому, кто мы есть, и принципам, которые выделяют продукты Apple на рынках с жесткой конкуренцией. В случае успеха это помешает нашей способности создавать технологию, которую люди ожидают от Apple, где аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги пересекаются. Это также создаст опасный прецедент, позволяя правительству брать тяжелую руку в разработке технологий для людей. Мы считаем, что этот иск не отвечает фактам и закону, и мы будем решительно защищаться от него».

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