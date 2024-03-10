Apple обязали заплатить компенсацию пользователям в Канаде: за что и почему — Finance.ua

Apple обязали заплатить компенсацию пользователям в Канаде: за что и почему Сегодня 23:19 — Фондовый рынок

Apple обязали заплатить компенсацию пользователям в Канаде: за что и почему

Американскую компанию Apple обязали выплатить пользователям в Канаде до 14,4 млн канадских долларов (более 11 млн долларов США).

Об этом сообщает CBC News.

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Компенсацию назначили из-за умышленного замедления работы определенных устаревших моделей iPhone специальным программным обеспечением.

«В зависимости от того, сколько людей присоединится к иску, заявители получат от 17,5 до 150 долларов. Они должны указать серийный номер телефона, испытавшего влияние», — говорится в материале.

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В компании Apple согласились выплатить возмещение, но отрицают противоправные действия.

CBC News добавляет, что подобные классовые иски были поданы против Apple также в провинциях Онтарио, Саскачеван и Альберта.

Напомним, Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала американскую Apple Inc. более чем на 1,8 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке музыкальных стриминговых сервисов для iPhone и iPad.

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Регулятор обнаружил, что Apple, нарушая антимонопольное законодательство Евросоюза, почти десять лет не позволяла разработчикам сторонних приложений информировать пользователей о более дешевых сервисах подписки на музыку за пределами App Store.

Укрінформ По материалам:

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