Apple обязали заплатить компенсацию пользователям в Канаде: за что и почему — Finance.ua
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Apple обязали заплатить компенсацию пользователям в Канаде: за что и почему

Фондовый рынок
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Apple обязали заплатить компенсацию пользователям в Канаде: за что и почему
Apple обязали заплатить компенсацию пользователям в Канаде: за что и почему
Американскую компанию Apple обязали выплатить пользователям в Канаде до 14,4 млн канадских долларов (более 11 млн долларов США).
Об этом сообщает CBC News.
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Компенсацию назначили из-за умышленного замедления работы определенных устаревших моделей iPhone специальным программным обеспечением.
«В зависимости от того, сколько людей присоединится к иску, заявители получат от 17,5 до 150 долларов. Они должны указать серийный номер телефона, испытавшего влияние», — говорится в материале.
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В компании Apple согласились выплатить возмещение, но отрицают противоправные действия.
CBC News добавляет, что подобные классовые иски были поданы против Apple также в провинциях Онтарио, Саскачеван и Альберта.
Напомним, Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала американскую Apple Inc. более чем на 1,8 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке музыкальных стриминговых сервисов для iPhone и iPad.
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Регулятор обнаружил, что Apple, нарушая антимонопольное законодательство Евросоюза, почти десять лет не позволяла разработчикам сторонних приложений информировать пользователей о более дешевых сервисах подписки на музыку за пределами App Store.
По материалам:
Укрінформ
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