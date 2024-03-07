США ввели санкции против разработчика шпионского программного обеспечения — Finance.ua

США ввели санкции против разработчика шпионского программного обеспечения
Министерство финансов США запретило деятельность производителя шпионского программного обеспечения, которое используется для слежки за чиновниками, журналистами и активистами, введя, как говорится в сообщении правительства, «первые в своем роде» санкции против продавцов коммерческого шпионского программного обеспечения.
Как пишет The Hill, ограничения введены против греческого производителя шпионского программного обеспечения Intellexa и руководства компании после того, как стало известно об их намерениях нацелить усилия на американских чиновников.
«Сегодняшние действия — ощутимый шаг вперед в противодействии злоупотреблению коммерческими инструментами наблюдения, которые все больше представляют угрозу безопасности Соединенных Штатов и наших граждан», — заявил заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.
Санкции касаются двух физических и пяти юридических лиц, связанных с Intellexa, из-за их роли в разработке, эксплуатации и распространении коммерческих шпионских технологий, которые используются для слежки за политическими экспертами, репортерами, правозащитниками и государственными служащими.
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Это первый случай, когда США применили санкции против коммерческой компании, занимающейся разработкой шпионского программного обеспечения. Эта технология стала объектом повышенного внимания из-за ее способности собирать данные, списки контактов и записи без ведома владельца телефона.
Санкции запрещают американским фирмам и резидентам вести бизнес с компаниями и физическими лицами, включенными в список, в том числе с основателем Intellexa Талом Джонатаном Дилианом и Сарой Александрой Фейсал Хаму, одной из руководителей консорциума.
Программное обеспечение Predator консорциума Intellexa было продано правительствам многих стран. Согласно документам, опубликованным Amnesty International в 2022 году, за свое программное обеспечение они взимают с клиентов миллионы долларов.
В прошлом году президент Байден запретил использование коммерческого шпионского программного обеспечения в федеральном правительстве.
«Соединенные Штаты по-прежнему сосредоточены на создании четких предохранителей для ответственного развития и использования этих технологий, а также на обеспечении защиты прав человека и гражданских свобод людей во всем мире», — подчеркнул Нельсон.
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