Британские эксперты обнаружили более 200 компаний, которые рф привлекает для обхода санкций — Finance.ua

Британские эксперты обнаружили более 200 компаний, которые рф привлекает для обхода санкций Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Сотни западных и российских компаний привлечены к незаконным схемам кремля по избежанию санкций и обеспечению скрытых поставок в рф электронных компонентов, необходимых для производства оружия.

Об этом сказал во время слушаний в Сенате США заместитель директора британской организации Conflict Armament Research (CAR) Дэмиен Сплитерс, передает Укринформ.

«Сейчас мы в конфиденциальном порядке определили более 200 компаний, против которых не введены санкции и которые представляют интерес. Половина из них не являются российскими», — отметил эксперт.

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При этом он подчеркнул, что все обнаруженные компании связаны с приобретением или передачей полупроводников для заводов российского ВПК.

Сплитерс отметил, что эти данные собирались во время исследований сотен образцов вооружений, которые применяла рф по Украине на протяжении последних двух лет. Эксперты задокументировали более 10 тысяч полупроводников и идентифицировали более 250 разновидностей электронных элементов, произведенных на Западе.

Как заявил во время слушаний в Сенате США представитель британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джеймс Берн, россия расширяет сети закупки в обход санкций электроники и другой продукции с целью производства оружия для войны в Украине, для чего активно использует офицеров разведки границей, а также подкупает иностранных граждан.

«Несколько недавних случаев в Северной Америке и Европе показывают, что российские закупочные сети продолжают активность в наших странах и других частях света», — отметил эксперт.

Он отметил, что в ходе недавнего расследования RUSI совместно с голландскими и немецкими СМИ обнаружили сети незаконных закупок, действовавших в Германии, Литве и Гонконге и обеспечивающих поставки в россию.

«Иногда этими сетями руководят обученные офицеры российской разведки, а также люди, работающие от их имени. В других случаях это торговля с чисто финансовой мотивацией со стороны людей, лишенных совести», — отметил Берн.

Он уточнил, что речь идет прежде всего о незаконных поставках микроэлектроники, разработанной и изготовленной на Западе, которая используется в производстве российских дронов, ракет и других видов вооружений. Ведь до сих пор в обломках российских систем в Украине обнаруживаются элементы передовых технологий, изготовленных в последнее время, даже те, которые предназначены для работы искусственного интеллекта.

Кроме того, россия пытается получить в обход санкций станки, шарикоподшипники, углеродное волокно и полимеры, а также датчики, камеры, химикаты и многие другие виды товаров.

«В результате цепочки поставок для военных нужд россии распространяются по всему миру, часто берут свое начало в странах Северной Америки или Европы и завершаются на военных заводах по всей россии», — отметил эксперт.

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Первый доклад по обходу россией санкций RUSI обнародовал в августе 2022 года. В нем были подробно описаны не менее 450 различных видов уникальных компонентов иностранного производства, которые рф незаконно получала для производства 27 различных видов оружия и военных систем. Большинство компонентов производили американские компании. Это показало, что рф имела к ним доступ через собственные схемы, несмотря на введенные ранее санкции США.

Укрінформ По материалам:

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