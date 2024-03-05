Байден еще на год продлил санкции против рф, введенные из-за войны войны в Украине — Finance.ua

Байден еще на год продлил санкции против рф, введенные из-за войны войны в Украине Сегодня 11:13 — Мир

Байден еще на год продлил санкции против рф, введенные из-за войны войны в Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден еще на один год продлил действие чрезвычайного положения, введенного еще в 2014 году, и связанные с ним санкционные ограничения против рф.

Об этом свидетельствует указ американского президента, опубликованный на сайте Белого дома.

Примечательно, что чрезвычайное положение в связи с российской агрессией против Украины было введено еще 6 марта 2014 еще тогдашним президентом США Бараком Обамой, после чего его несколько раз продлевали.

Читайте также Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций против россии

Дополнительные санкции против россии были введены также в декабре 2014 года и сентябре 2018 года.

«Действия и политика, о которых идет речь в этих указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов Америки. По этой причине чрезвычайное положение (…) должно оставаться в силе после 6 марта 2024 года», — говорится в указе.

Читайте также ЕС продлил санкции против россии еще на год

Ранее Байден заявлял , что Соединенные Штаты введут санкции против более 500 человек из-за агрессии россии. Он уточнил, что санкции будут касаться причастных к заключению Навального, а также российского финансового сектора, оборонно-промышленного комплекса, сетей закупок и тех, кто участвует в обходе санкций.

россия — мировой рекордсмен по количеству введенных против нее санкций из-за полномасштабного вторжения в Украину: 17 000 индивидуальных и секторальных. $400 млрд — общие потери врага в результате их действия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.