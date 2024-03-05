Байден еще на год продлил санкции против рф, введенные из-за войны войны в Украине — Finance.ua
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Байден еще на год продлил санкции против рф, введенные из-за войны войны в Украине

Мир
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Байден еще на год продлил санкции против рф, введенные из-за войны войны в Украине
Байден еще на год продлил санкции против рф, введенные из-за войны войны в Украине
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден еще на один год продлил действие чрезвычайного положения, введенного еще в 2014 году, и связанные с ним санкционные ограничения против рф.
Об этом свидетельствует указ американского президента, опубликованный на сайте Белого дома.
Примечательно, что чрезвычайное положение в связи с российской агрессией против Украины было введено еще 6 марта 2014 еще тогдашним президентом США Бараком Обамой, после чего его несколько раз продлевали.
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Дополнительные санкции против россии были введены также в декабре 2014 года и сентябре 2018 года.
«Действия и политика, о которых идет речь в этих указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов Америки. По этой причине чрезвычайное положение (…) должно оставаться в силе после 6 марта 2024 года», — говорится в указе.
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Ранее Байден заявлял, что Соединенные Штаты введут санкции против более 500 человек из-за агрессии россии. Он уточнил, что санкции будут касаться причастных к заключению Навального, а также российского финансового сектора, оборонно-промышленного комплекса, сетей закупок и тех, кто участвует в обходе санкций.
россия — мировой рекордсмен по количеству введенных против нее санкций из-за полномасштабного вторжения в Украину: 17 000 индивидуальных и секторальных. $400 млрд — общие потери врага в результате их действия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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