ЄК оштрафувала Apple більш ніж на 1,8 млрд євро — Finance.ua
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ЄК оштрафувала Apple більш ніж на 1,8 млрд євро

Фондовий ринок
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ЄК оштрафувала Apple більш ніж на 1,8 млрд євро
ЄК оштрафувала Apple більш ніж на 1,8 млрд євро
Європейська комісія (ЄК) оштрафувала американську Apple Inc. більш ніж на 1,8 млрд євро за зловживання домінувальним становищем на ринку музичних стримінгових сервісів для iPhone та iPad.
Про це йдеться в пресрелізі ЄК.
Регулятор виявив, що Apple, порушуючи антимонопольне законодавство Євросоюзу, майже десять років не давала змоги розробникам сторонніх застосунків інформувати користувачів про дешевші сервіси підписки на музику поза межами App Store.
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ЄК проводила розслідування щодо Apple після подання скарги з боку Spotify у 2019 році.
Financial Times у лютому із посиланням на джерела повідомляла, що регулятор оштрафує виробника iPhone і iPad приблизно на 500 млн євро.
Нагадаємо, технологічні гіганти пережили кризу 2022 року і вийшли з неї відносно неушкодженими: минулого року доходи та вартість акцій багатьох із них різко зросли. Однак жоден із них навіть близько не стоїть із Apple. Згідно з даними, представленими AltIndex.com, в 2023 році Apple заробить $3074 в секунду — набагато більше, ніж будь-яка інша велика технологічна компанія.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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