Експерти підрахували собівартість найдорожчого гаджета Apple — Finance.ua

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Експерти підрахували собівартість найдорожчого гаджета Apple

Технології&Авто
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Експерти підрахували собівартість найдорожчого гаджета Apple
Експерти підрахували собівартість найдорожчого гаджета Apple
На початку лютого відбувся реліз Vision Pro — революційної і дуже дорогої гарнітури змішаної реальності Apple. Новий пристрій оцінили в $3499, але ціна може бути на тисячу доларів вищою, залежно від конфігурації, яку вибере покупець.
Дослідницька фірма Omdia розібрала Vision Pro і підрахувала вартість гарнітури й кожної її складової. Як з’ясувалося, реальна її вартість становить близько половини від роздрібної ціни пристрою.
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Vision Pro представляє користувачеві як реальний, так і віртуальний світ за допомогою двох дисплеїв micro-OLED, по одному для кожного ока. За даними Omdia, Apple заплатила Sony по 228 доларів за кожен, тож їхня вартість становить 456 доларів — це майже 30% від загальної собівартості девайса.
Після дисплеїв, другими за вартістю компонентами Vision Pro є два процесори — Apple M2 і абсолютно новий R1. Разом їхня вартість становить 240 доларів, або трохи більше ніж 15% від загальної вартості матеріалів пристрою.
Нижче можна подивитися структуру вартості детальніше:
Експерти підрахували собівартість найдорожчого гаджета Apple
Аналітики зазначають, що незалежно від того, наскільки точною є цифра в 1542 долари, Apple не отримує прибуток у $1957 з кожного проданого Vision Pro. Усе тому, що тут не враховані витрати на виробництво, доставку або маркетинг, як і вартість досліджень й розробок. Проте, вона набагато менша, ніж різниця між ціною і матеріалами.
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ЗМІ пишуть, що абсолютно новий пристрій Apple не викликав великого ентузіазму у користувачів, про що свідчать сповільнені продажі - основна частина припала на попередні замовлення. Також є відомості про масові повернення Apple Vision Pro. Користувачі скаржаться на громіздкість девайса, нудоту і головний біль під час використання.
Поки що Vision Pro можна купити тільки у США, в інших країнах ця гарнітура вийде тільки у 2025 році. Apple також готує спрощену версію Vision Pro за $1500−2000, щоб перетворити продукт на масовий хіт.
За матеріалами:
УНІАН
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