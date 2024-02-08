Apple Vision Pro через обмежену пропозицію перепродають за понад $5000 — Finance.ua

Apple Vision Pro через обмежену пропозицію перепродають за понад $5000 Сьогодні 19:11 — Технології&Авто

Apple Vision Pro через обмежену пропозицію перепродають за понад $5000

Обмежений випуск гарнітури Vision Pro від Apple стимулює ринок перепродажу, на якому ціна пристрою значно перевищує початкову вартість в $3500.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, на японському ринку Mercari базова модель на 256 ГБ продається за $5 400, продавці на китайському Taobao просять $5 000, а один продавець на сінгапурському Lazada вимагає $6 300 за пристрій.

У Гонконзі ціна Apple Vision Pro доходить до $4 580.

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Компанія Apple на початку цього місяця випустила Vision Pro в продаж в обмеженій кількості магазинів у США з детальним процесом налаштування для кожного покупця. Компанія хоче забезпечити оптимальний перший досвід роботи зі своїми окулярами віртуальної реальності, які вона називає просторовим комп’ютером завдяки жестам рук, які використовуються для керування Vision Pro.

«Наші спостереження вказують на завищені ціни на неофіційних каналах. Однак ці покупки, ймовірно, являють собою обмежену пропозицію, що походить із зовнішніх ринків і відхиляється від типової поведінки споживачів», — сказав аналітик Counterpoint Research Іван Лам.

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Залишається відкритим питання про те, наскільки великий споживчий ринок для так званих пристроїв розширеної реальності (XR), особливо з аналогічними цінниками, як у Vision Pro. Але рання ексклюзивність гаджета підвищує ціни.

Головним конкурентом Apple у цій галузі є Meta Platforms Inc., лідер у сфері віртуальної реальності з окулярами Quest. Попри те, що Quest не належить до того ж цінового класу, що й Vision Pro, там є провідний оператор: фінська Varjo Technologies Oy. Компанія Varjo, заснована колишніми інженерами Nokia, має довгий список корпоративних клієнтів для окулярів XR, які коштують понад $3990 і використовуються для таких завдань, як навчання пілотів і візуалізація промислового дизайну.

Довідка Finance.ua:

у червні 2023 року на конференції для розробників Worldwide Developer Conference 2023 Apple представила свої нові продукти, серед яких довгоочікувані окуляри змішаної реальності Apple Vision Pro. Вони стали першим за багато років повністю новим продуктом Apple.

деякі магазини України теж вже пропонують купити довгоочікуваний гаджет. Як пише dev.ua, на сайтах пропонують купити Apple Vision PRO за ціною від 205 990 грн до 209 279 грн (і це ще зі знижкою). На офіційному сайті Apple гарнітура коштує $3499 (близько 140 000 грн);



до речі, після того, як одного з власників гарнітури помітили під час поїздки на Tesla Cybertruck по шосе, міністр транспорту США Піт Буттіджич виступив із попередженням, нагадавши людям про необхідність керуватися здоровим глуздом.



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