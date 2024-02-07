Google планує створити спеціальну програму YouTube для гарнітури Apple Vision Pro — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google планує створити спеціальну програму YouTube для гарнітури Apple Vision Pro

Технології&Авто
11
Google планує створити спеціальну програму YouTube для гарнітури Apple Vision Pro
Google планує створити спеціальну програму YouTube для гарнітури Apple Vision Pro, Фото: Getty Images
Згідно зі звітом The Verge, Google планує запустити спеціальний додаток YouTube для гарнітури Apple Vision Pro.
Про це повідомляє Hypebeast.
«Ми раді бачити запуск Vision Pro, і ми підтримуємо його, забезпечуючи користувачам YouTube чудовий досвід використання Safari. Наразі ми не маємо жодних конкретних планів, але можемо підтвердити, що додаток Vision Pro є у нашій дорожній карті», — сказала прессекретар YouTube Джессіка Гіббі.
Читайте також
Наразі користувачі Vision Pro можуть отримати доступ до YouTube лише через веббраузер Safari, оскільки Google слідом за Spotify і Netflix відмовився дозволити своїм програмам iPad працювати на гарнітурі.
Раніше під час інтерв'ю The Verge речник Apple Джекі Рой заявив, що 360-градусні та 3D-відео YouTube недостатньо хороші для Vision Pro.
Читайте також
«Значна частина цього контенту була створена для пристроїв, які не забезпечують високоякісний просторовий досвід. У деяких випадках цей вміст також може викликати дискомфорт під час руху. Ми зосередили наші зусилля на забезпеченні найкращого просторового медіавдосконалення, включаючи просторові фотографії та відео, Apple Immersive Video та 3D-фільми, доступні на Apple TV», — додав Рой.
Google ще не надала точної дати для запуску спеціальної програми YouTube для гарнітури Vision Pro.
За матеріалами:
Букви
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.