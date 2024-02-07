Google планує створити спеціальну програму YouTube для гарнітури Apple Vision Pro — Finance.ua

Google планує створити спеціальну програму YouTube для гарнітури Apple Vision Pro
Згідно зі звітом The Verge, Google планує запустити спеціальний додаток YouTube для гарнітури Apple Vision Pro.
Про це повідомляє Hypebeast.
«Ми раді бачити запуск Vision Pro, і ми підтримуємо його, забезпечуючи користувачам YouTube чудовий досвід використання Safari. Наразі ми не маємо жодних конкретних планів, але можемо підтвердити, що додаток Vision Pro є у нашій дорожній карті», — сказала прессекретар YouTube Джессіка Гіббі.
Наразі користувачі Vision Pro можуть отримати доступ до YouTube лише через веббраузер Safari, оскільки Google слідом за Spotify і Netflix відмовився дозволити своїм програмам iPad працювати на гарнітурі.
Раніше під час інтерв'ю The Verge речник Apple Джекі Рой заявив, що 360-градусні та 3D-відео YouTube недостатньо хороші для Vision Pro.
«Значна частина цього контенту була створена для пристроїв, які не забезпечують високоякісний просторовий досвід. У деяких випадках цей вміст також може викликати дискомфорт під час руху. Ми зосередили наші зусилля на забезпеченні найкращого просторового медіавдосконалення, включаючи просторові фотографії та відео, Apple Immersive Video та 3D-фільми, доступні на Apple TV», — додав Рой.
Google ще не надала точної дати для запуску спеціальної програми YouTube для гарнітури Vision Pro.
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