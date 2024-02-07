Google планує створити спеціальну програму YouTube для гарнітури Apple Vision Pro — Finance.ua

Google планує створити спеціальну програму YouTube для гарнітури Apple Vision Pro Сьогодні 03:20 — Технології&Авто

Google планує створити спеціальну програму YouTube для гарнітури Apple Vision Pro, Фото: Getty Images

Згідно зі звітом The Verge, Google планує запустити спеціальний додаток YouTube для гарнітури Apple Vision Pro.

Про це повідомляє Hypebeast

«Ми раді бачити запуск Vision Pro, і ми підтримуємо його, забезпечуючи користувачам YouTube чудовий досвід використання Safari. Наразі ми не маємо жодних конкретних планів, але можемо підтвердити, що додаток Vision Pro є у нашій дорожній карті», — сказала прессекретар YouTube Джессіка Гіббі.

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Наразі користувачі Vision Pro можуть отримати доступ до YouTube лише через веббраузер Safari, оскільки Google слідом за Spotify і Netflix відмовився дозволити своїм програмам iPad працювати на гарнітурі.

Раніше під час інтерв'ю The Verge речник Apple Джекі Рой заявив, що 360-градусні та 3D-відео YouTube недостатньо хороші для Vision Pro.

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«Значна частина цього контенту була створена для пристроїв, які не забезпечують високоякісний просторовий досвід. У деяких випадках цей вміст також може викликати дискомфорт під час руху. Ми зосередили наші зусилля на забезпеченні найкращого просторового медіавдосконалення, включаючи просторові фотографії та відео, Apple Immersive Video та 3D-фільми, доступні на Apple TV», — додав Рой.

Google ще не надала точної дати для запуску спеціальної програми YouTube для гарнітури Vision Pro.

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