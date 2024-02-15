Apple повідомила, що існує вже понад 1 000 спеціальних додатків для Vision Pro — Finance.ua

Apple повідомила, що існує вже понад 1 000 спеціальних додатків для Vision Pro Сьогодні 04:00 — Фондовий ринок

Компанія Apple оголосила, що зараз існує понад 1 000 додатків, розроблених спеціально для Vision Pro. Про це повідомив Грег Джосвяк (Greg Joswiak), старший віцепрезидент з маркетингу Apple, який також додав, що існує понад 1,5 мільйона сумісних з гарнітурою додатків.

Додатки доступні у спеціальному магазині visionOS App Store, і з першого дня, тобто 12 днів тому, їх стало доступно понад 600. Деякі ключові платформи, такі як Netflix, YouTube і Spotify, заявили, що не розроблятимуть спеціальних додатків, і користувачі повинні використовувати ці сервіси через браузер Safari.

Відеосервіс Google пізніше змінив свою позицію і показав, що додаток Vision Pro є «на дорожній карті». Дехто стверджує, що YouTube розвернувся на 180 градусів, побачивши успіх гарнітури, але також існує ймовірність недоотримання роялті після того, як сторонній додаток вже набирає обертів, а користувачі платять за нього 5 доларів.

itechua За матеріалами:

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