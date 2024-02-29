У 2023 році Apple заробляла 3074 долари на секунду — Finance.ua
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У 2023 році Apple заробляла 3074 долари на секунду

Фондовий ринок
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У 2023 році Apple заробляла 3074 долари на секунду
У 2023 році Apple заробляла 3074 долари на секунду
Технологічні гіганти пережили кризу 2022 року і вийшли з неї відносно неушкодженими: минулого року доходи та вартість акцій багатьох із них різко зросли. Однак жоден із них навіть близько не стоїть із Apple.
Згідно з даними, представленими AltIndex.com, в 2023 році Apple заробить $3074 в секунду — набагато більше, ніж будь-яка інша велика технологічна компанія.
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Після значного падіння продажів і прибутку у другій половині 2022 року п’ятірка технологічних гігантів — Apple, Microsoft, Alphabet, Meta та Amazon — успішно відновилася, зокрема завдяки жорстким заходам щодо скорочення витрат, які призвели до втрати десятків тисяч робочих місць. І хоча їм не вдалося повторити вибух рентабельності, що спостерігався в перші роки пандемії, коли мільйони людей зверталися до онлайн-сервісів за потребою, чистий прибуток п’яти технологічних гігантів все одно обчислювався сотнями мільярдів доларів.
За даними Statista та офіційними даними компаній, виручка Apple, Microsoft, Alphabet, Meta та Amazon минулого року склала $1,6 трлн, а чистий прибуток — $290 млрд. Понад третину цієї суми припало на Apple.
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Чистий прибуток Apple за дванадцять місяців, що закінчилися 31 грудня 2023 року, склав $96,9 млрд, що на 2,8% менше, ніж за той же період роком раніше. Ця цифра стає ще більш вражаючою, якщо перевести її на більш коротку тимчасову шкалу — чистий дохід на секунду.
Якщо виходити з прибутку Apple за 2023 рік, то минулого року компанія заробляла $3074 за секунду, що майже на $1000 більше, ніж у Microsoft чи Alphabet. Це також означає, що технологічному гіганту не знадобилося і пів хвилини, щоб заробити річну суму грошей, яку заробляє середнє американське домогосподарство ($75 000).
У 2023 році Apple заробляла 3074 долари на секунду
Слідом за Apple йдуть Microsoft і Alphabet із щосекундним прибутком у $2443 і $2115. З великим відставанням слідують Meta і Amazon з $942 і $636 відповідно.
Крім найвищого чистого прибутку серед усіх компаній, що входять до групи, за минулий рік вартість акцій Apple зросла на $390 млрд. У лютому 2023 року ринкова вартість акцій технологічного гіганта становила $2,41 трлн. З того часу цей показник зріс на 16% і минулого тижня досяг позначки $2,8 трлн. Інші технологічні гіганти продемонстрували ще значніше зростання. З лютого минулого року Microsoft додала до вартості своїх акцій $1 трлн, а Meta та Amazon — приблизно $750 млрд.
За матеріалами:
iTechua
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