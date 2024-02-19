Європейський Союз оштрафує Apple на 500 мільйонів євро — Finance.ua

Європейський Союз оштрафує Apple на 500 мільйонів євро Сьогодні 22:23 — Фондовий ринок

Європейський Союз оштрафує Apple на 500 мільйонів євро

ЄС готується накласти антимонопольний штраф на компанію Apple у розмірі 500 мільйонів євро.

Про це повідомляє Bloomberg.

Європейський Союз готується вперше в історії оштрафувати компанію Apple та скасувати правила App Store, які обмежують конкуренцію.

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За інформацією, рішення про накладення штрафу у розмірі 500 мільйонів євро може бути оголошене наступного місяця.

Підставою для розслідування стала скарга шведської компанії Spotify Technology SA у 2019 році, в якій вона заявляла, що була змушена підвищити ціну щомісячної підписки, щоб компенсувати витрати, пов’язані з обмеженнями Apple в App Store. У лютому 2023 року Європейська комісія в офіційному обвинувальному висновку вказала на так звані правила протидії Apple, стверджуючи, що ці умови були непотрібними і привели до зростання цін для клієнтів.

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