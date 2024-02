Apple iMessage та Microsoft Bing вдалося уникнути суворих правил ЄС про цифрові ринки — Finance.ua

Apple iMessage та Microsoft Bing вдалося уникнути суворих правил ЄС про цифрові ринки Сьогодні 23:16 — Фондовий ринок

Apple iMessage та Microsoft Bing вдалося уникнути суворих правил ЄС про цифрові ринки

Нові суворі правила Європейського Союзу, які регулюють діяльність платформ Big Tech, оминуть iMessage від компанії Apple, пошукову систему Bing, браузер Edge та рекламний сервіс Microsoft Corp.

Європейська комісія повідомляє , що за результатами дослідження ці сервіси не мають панівного положення на ринку для того, щоб їх можна було регулювати відповідно до «Закону про цифрові ринки» (DMA).

Рішення регуляторів ЄС є перемогою для двох американських компаній, які уникнули потреби адаптувати свої послуги до нових обов’язків і заборон, які спрямовані на обмеження зловживання ринковою владою.

«Ми вітаємо рішення Комісії звільнити Bing, Edge і Microsoft Advertising, які діють як конкуренти на ринку», — заявив представник Microsoft.

DMA покликаний підвищити конкуренцію у ЄС, встановлюючи обмеження для великих гравців на ринку.

Однак, компанії Microsoft і Apple — разом з Meta Platforms Inc., Alphabet Inc., Google, Amazon.com Inc. і власником TikTok ByteDance Ltd. усе одно матимуть деякі нові обмеження, які допоможуть запобігти зловживанню їхньому домінуванню в інших сферах бізнесу.

Для Microsoft це стосується операційної системи Windows для персональних комп’ютерів та платформи соціальних мереж LinkedIn. Для Apple — це мобільна операційна система iOS, магазин додатків App Store та браузер Safari.

Відповідно до закону, для визначених компаній буде незаконним надавати перевагу власним послугам над послугами конкурентів. Їм буде заборонено об'єднувати персональні дані в різних сервісах, використовувати дані зі сторонніх сервісів для конкуренції з ними. Також вони муситимуть дозволити користувачам завантажувати додатки з платформ конкурентів.

Нові правила повністю набудуть чинності 7 березня.

