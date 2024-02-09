Apple офіційно випустила три програми для ПК на ОС Windows — Finance.ua

Apple офіційно випустила три програми для ПК на ОС Windows Сьогодні 22:02 — Технології&Авто

Apple офіційно випустила три програми для ПК на ОС Windows

Американська компанія Apple офіційно випустила три програми для комп’ютерів на операційній системі Windows — Apple Music, Apple TV та Apple Devices.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

«У Windows 10 та пізніших версіях ви можете отримати доступ до музики, відеоконтенту та пристроїв Apple в окремих програмах: Apple Music, Apple TV та Apple Devices», — йдеться в повідомленні.

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Ці спеціальні програми розроблені спеціально для прослуховування музики, перегляду контенту та керування пристроями Apple. Зазначається, що у разі якщо комп’ютер не підтримує ці програми, можна продовжувати використовувати iTunes для Windows.

Що потрібно знати про програми Apple Music, Apple TV та Apple Devices:

знадобиться Windows 10 або пізніша версія;

необхідно завантажити всі три програми: Apple Music, Apple TV та Apple Devices. Якщо завантажити лише одну з цих програм, iTunes запропонує завантажити дві інші, щоб отримати доступ до музичного та відеоконтенту з медіатеки iTunes;

після завантаження цих програм можна використовувати iTunes тільки для доступу до своїх подкастів та аудіокниг;

програми Apple Music та Apple TV зчитують вміст медіатеки iTunes, тому не варто видаляти медіатеку iTunes;

щоб отримати доступ до покупок в iTunes Store у програмах Apple Music та Apple TV, необхідно авторизувати комп’ютер за допомогою ідентифікатора Apple ID.

Щоб отримати доступ до музичного та відеоконтенту з медіатеки iTunes, потрібно використовувати програми Apple Music та Apple TV. Для керування iPhone або iPad призначена програма Apple Devices.

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Після завантаження програм варто перевірити наявність оновлень у Microsoft Store.

Видання The Verge повідомляє, що ці програми зʼявилися у Microsoft Store ще у 2023 році в якості попередніх версій, однак наразі Apple прибрала зі своїх сторінок позначки про попередні версії.

Про програми Apple TV і Apple Music для Windows корпорація Microsoft оголосила ще у жовтні 2022 року.

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