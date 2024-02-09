Apple офіційно випустила три програми для ПК на ОС Windows — Finance.ua

Apple офіційно випустила три програми для ПК на ОС Windows
Американська компанія Apple офіційно випустила три програми для комп’ютерів на операційній системі Windows — Apple Music, Apple TV та Apple Devices.
Про це йдеться в пресрелізі компанії.
«У Windows 10 та пізніших версіях ви можете отримати доступ до музики, відеоконтенту та пристроїв Apple в окремих програмах: Apple Music, Apple TV та Apple Devices», — йдеться в повідомленні.
Ці спеціальні програми розроблені спеціально для прослуховування музики, перегляду контенту та керування пристроями Apple. Зазначається, що у разі якщо комп’ютер не підтримує ці програми, можна продовжувати використовувати iTunes для Windows.
Що потрібно знати про програми Apple Music, Apple TV та Apple Devices:
- знадобиться Windows 10 або пізніша версія;
- необхідно завантажити всі три програми: Apple Music, Apple TV та Apple Devices. Якщо завантажити лише одну з цих програм, iTunes запропонує завантажити дві інші, щоб отримати доступ до музичного та відеоконтенту з медіатеки iTunes;
- після завантаження цих програм можна використовувати iTunes тільки для доступу до своїх подкастів та аудіокниг;
- програми Apple Music та Apple TV зчитують вміст медіатеки iTunes, тому не варто видаляти медіатеку iTunes;
- щоб отримати доступ до покупок в iTunes Store у програмах Apple Music та Apple TV, необхідно авторизувати комп’ютер за допомогою ідентифікатора Apple ID.
Щоб отримати доступ до музичного та відеоконтенту з медіатеки iTunes, потрібно використовувати програми Apple Music та Apple TV. Для керування iPhone або iPad призначена програма Apple Devices.
Завантажити програми із Microsoft Store можна за наступними посиланнями: Apple Music, Apple TV, Apple Devices.
Після завантаження програм варто перевірити наявність оновлень у Microsoft Store.
Видання The Verge повідомляє, що ці програми зʼявилися у Microsoft Store ще у 2023 році в якості попередніх версій, однак наразі Apple прибрала зі своїх сторінок позначки про попередні версії.
Про програми Apple TV і Apple Music для Windows корпорація Microsoft оголосила ще у жовтні 2022 року.
Поділитися новиною