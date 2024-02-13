День фінансів: податок на Googlе, рекрутинг до ЗСУ, співпраця з Nasdaq, допомога Україні в $60 млрд — Finance.ua

День фінансів: податок на Googlе, рекрутинг до ЗСУ, співпраця з Nasdaq, допомога Україні в $60 млрд Сьогодні 17:41

У вівторок, 13 лютого, Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні в $60 млрд. Також Рада ЄС підтримала використання прибутку від заморожених активів рф для України.

При цьому в Мін'юсті пояснили, що дає Україні рішення ЄС щодо російських активів.

Також стало відомо, що Siemens закриває бізнес у росії.

Україна може обміняти 96 млрд євро субсидій ЄС на пом’якшення вимог «Зеленого курсу».

Як повідомили в МВФ, Україна заслуговує на $42 млрд фіндопомоги для «підтримки успіхів».

Співпраця з Nasdaq. Міністерство економіки України та провідна глобальна технологічна компанія Nasdaq Міністерство економіки України та провідна глобальна технологічна компанія Nasdaq підписали Меморандум про взаєморозуміння для посилення української економіки та ринку капіталу.

Рекрутинг до ЗСУ. Проєкт для залучення фахівців до Сил оборони показав свою ефективність. Про це Проєкт для залучення фахівців до Сил оборони показав свою ефективність. Про це свідчать результати дослідження Work.ua. Уже в січні 2024 року кількість підрозділів, що мали пропозиції роботи, сягнула 286 (+95% до грудня), а вакансій — 1 586 (+93%).

В Україні відкрили перший в центр, де можна дізнатися про вакансії.

А от серед ветеранів зростає рівень безробіття. Він зріс до 30,95%.

Виплати ВПО. З 1 березня в Україні З 1 березня в Україні змінений загальний принцип продовження виплат для внутрішньо переміщених осіб — відтепер для розрахунку братиметься сукупний дохід всіх членів родини переселенців.

Податок на Googlе. Як повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, найбільшими Якповідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, найбільшими платниками в ІV кварталі 2023 року стали: GOOGLE, SONY, ETSY, APPLE, META PLATFORMS, WARGAMING GROUP, NETFLIX.

Прогресивна система оподаткування: Гетманцев відповів, коли українцям чекати на реформу.

Новий рекорд: прибутки банків. Банківський сектор Банківський сектор отримав 86,5 млрд грн прибутку за 2023 рік. Це майже вчетверо вище показника за 2022 рік та на 12% вище за результати 2021 року, до повномасштабного вторгнення.

Страхування воєнних ризиків: у Нацбанку розповіли, як працюватиме система.

Де в Європі люди найбільше задоволені своєю роботою. Відповідно до останнього випуску звіту, опублікованого Європейською комісією, Росток у Німеччині Відповідно до останнього випуску звіту, опублікованого Європейською комісією, Росток у Німеччині посідає перше місце з найвищими показниками задоволеності роботою серед респондентів, бо 85% із них мають позитивні враження від роботи в цьому німецькому місті.

📈 Іноді зірки своїми виступами можуть підняти або, навпаки, втопити економіку країни. Взяти, наприклад, тур The Eras американської співачки Тейлор Свіфт. Це 60 виступів, 4 млн квитків. Результат — 4,3 млрд дол. до ВВП США. У новій статті ми в деталях все розглянемо:

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