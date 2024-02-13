Податок на Googlе: найбільші платники в ІV кварталі 2023 року (список) — Finance.ua

Податок на Googlе: найбільші платники в ІV кварталі 2023 року (список) Сьогодні 15:05 — Казна та Політика

Податок на Googlе: найбільші платники в ІV кварталі 2023 року (список)

Особи-нерезиденти, що надають електронні послуги, завершили декларування за IV квартал 2023 року.

96 поданих декларацій забезпечать надходження до бюджету на суму 2,513 млрд грн (30,1 млн євро та $34,4 млн).

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Відносно ІІІ кварталу сума надходжень збільшилась на 421 млн гривень.

Найбільшими платниками в ІV кварталі 2023 року стали: GOOGLE, SONY, ETSY, APPLE, META PLATFORMS, WARGAMING GROUP, NETFLIX.

«Для тих, хто вже традиційно стежить за сервісом OnlyFans зазначимо, що компанія за надання послуг на території України у 2023 році нарахувала та сплатила $1 273,0 тис.» — зауважив він.

Примітно, що міжнародні компанії не чекають настання граничного строку та вже сплатили 86% нарахованих податків — 2,17 млрд гривень.

не будуть підтримані. Раніше Гетманцев пояснив, чому українці в січні забирали гроші банків. Серед причин він назвав: «певний негативний ефект міг бути пов’язаний із нормами законопроекту № 10 449 щодо «військової служби, мобілізації та обліку». Але чиновник зауважив , що норми законопроекту, які передбачають блокування банківських рахунків

Довідка Finance.ua:

з моменту запровадження в Україні так званого «податку на Google» до Державного бюджету сплачено еквівалент 10,2 млрд грн. За його словами, платниками цього податку в Україні є 98 нерезидентів-надавачів цифрових послуг. За час дії відповідної норми Податкового кодексу України, станом на 1 жовтня 2023 року ними було сплачено еквівалент 10,2 млрд грн. Зокрема:

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