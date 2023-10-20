Податок на Google: хто та скільки сплатив його в Україні — Finance.ua
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Податок на Google: хто та скільки сплатив його в Україні

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Податок на Google: хто та скільки сплатив його в Україні
Податок на Google: хто та скільки сплатив його в Україні
З моменту запровадження в Україні так званого «податку на Google» до Державного бюджету сплачено еквівалент 10,2 млрд грн.
Про це повідомив глава фінкомітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
За його словами, платниками цього податку в Україні є 98 нерезидентів-надавачів цифрових послуг.
За час дії відповідної норми Податкового кодексу України, станом на 1 жовтня 2023 року ними було сплачено еквівалент 10,2 млрд грн. Зокрема:
  • у 2022 році - 4,3 млрд грн;
  • у 2023 році (станом на 01.10.2023) — 5,9 млрд гривень.

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Найбільшими платниками ПДВ з цифрових послуг наразі є Google, Google Play та Netflix, обсяги сплати яких демонструють позитивну динаміку.
Їхні платежі в липні-вересні зросли (в іноземній валюті) в порівнянні з квітнем-червнем на 5 відсотків та склали 21 млн євро.
Fenix International Limited, надавач послуг індустрії розваг для дорослих «OnlyFans», сплатив у поточному році майже 1 млн дол. США ПДВ (у 2022 році - 889,5 тис. дол. США).
«Зараз триває кампанія декларування особами-нерезидентами за III квартал 2023 року. Вже по 15 поданим на 17 жовтня деклараціям можна прогнозувати істотне зростання нарахувань ПДВ за цифрові послуги. Остаточні підсумки будуть у другій половині листопада 2023 року», — зазначив Гетманцев.
За матеріалами:
Економічна Правда
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