Україна домовилась про співпрацю з Nasdaq: що передбачає меморандум — Finance.ua

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Україна домовилась про співпрацю з Nasdaq: що передбачає меморандум

Казна та Політика
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Україна домовилась про співпрацю з Nasdaq: що передбачає меморандум
Україна домовилась про співпрацю з Nasdaq: що передбачає меморандум
Міністерство економіки України та провідна глобальна технологічна компанія Nasdaq підписали Меморандум про взаєморозуміння для посилення української економіки та ринку капіталу.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
«Експертиза і технології Nasdaq вкрай необхідні Україні для розвитку ринків залучення довгострокового фінансування українськими компаніями та організованих ринків капіталу», — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.
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«Партнерство між Nasdaq та урядом України показує, що Україна відкрита для розвитку підприємництва, навіть коли продовжує боротися за свою свободу. Інвестори вже проявляють свою впевненість у майбутньому України, яка залучила понад $4 мільярди прямих іноземних інвестицій впродовж перших трьох кварталів минулого року», — зазначила Адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер.

Що передбачає меморандум

У рамках угоди Nasdaq і Міністерство економіки України визначать сфери співпраці, які можуть сприяти відновленню української економіки.
Зокрема, Меморандум передбачає, що Nasdaq надаватиме технічну допомогу уряду України для майбутнього міжнародного фінансового центру в Україні, розвитку ринків капіталу в Україні, доступу українських компаній до довгострокового фінансування на міжнародних ринках, сприятиме розвитку підприємництва серед українців.
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Nasdaq також розглядають потенційні можливості відмовитися від комісій за лістинг для українських компаній на ринках Nasdaq як в США, так і в ЄС. Звільнення від плати вимагає дозволу регуляторних органів.
Нагадаємо, раніше в Мінекономіки повідомляли, що уряд буде спрямовувати інвестиції в реальний сектор економіки. Зокрема, за 10 років планується залучити 90 млрд дол. інвестицій у виробничі підприємства.

Довідка Finance.ua:

  • Nasdaq — провідна глобальна технологічна компанія, яка обслуговує корпоративних клієнтів, інвестиційних менеджерів, банки, брокерів та операторів бірж у їхній взаємодії з глобальними фінансовими ринками та фінансовою системою загалом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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