Експерт розповів, чим цікавляться світові інвестори — Finance.ua

Експерт розповів, чим цікавляться світові інвестори Сьогодні 21:00

Експерт розповів, чим цікавляться світові інвестори

Інвестиційні інтереси світової ділової спільноти фокусуються в Україні переважно на сферах енергетики та агропромисловості.

Про це у коментарі Укрінформу сказав керуючий партнер Bureau of Investment Programs Олександр Бондаренко.

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«Судячи з повідомлень з Давоса, економічні та інвестиційні інтереси світової спільноти не змінилися з кінця минулого року, коли відбувся масштабний міжнародний інвестиційний форум Rebuild Ukraine у канадському Торонто. На словах всім цікаві сфери енергетики та агропромисловості», — сказав Бондаренко.

Однак експерт переконаний, що живих грошей у нові проєкти зараз ніхто з інвесторів не дасть. Всі чекають зниження ризиків та закінчення війни.

«Саме закінчення війни, а не припинення воєнних дій. Адже всі потужні інвестиційні фонди, на кшталт JP Morgan Chase, BlackRock, The Carlyle Group, не мають права інвестувати у країни, де йдуть воєнні дії, згідно зі своїм інвестиційним мандатом», — стверджує Бондаренко.

У Мінекономіки розраховують, що інвестиційний механізм у межах європейської програми Ukraine Facility сприятиме залученню щонайменше 30 млрд дол. додаткових інвестицій упродовж наступних чотирьох років через надання гарантій міжнародним фінансовим організаціям.

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