Інвестиції в компанії космічної галузі у світі зросли на третину в 2023 році — Finance.ua
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Інвестиції в компанії космічної галузі у світі зросли на третину в 2023 році

Світ
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Інвестиції в компанії космічної галузі у світі зросли на третину в 2023 році
Інвестиції в компанії космічної галузі у світі зросли на третину в 2023 році
Обсяг глобальних інвестицій у компанії космічної галузі зріс на третину у 2023 році.
Про це йдеться у звіті Space Capital.
Показник досяг $12,5 млрд порівняно з $9,3 млрд у 2022 році. Проте він залишається меншим за рекордний рівень у $15,3 млрд, зафіксований 2021 року.
За даними Space Capital, у четвертому кварталі минулого року космічні компанії залучили $2,6 млрд інвестицій, серед них Firefly Aerospace, Ursa Major, D-Orbit, Stoke Space і True Anomaly, повідомляє CNBC.
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У 2023 році в секторі було оголошено про 39 угод зі злиттів і поглинань (M&A). Серед них купівля американською Viasat британського оператора супутникового зв’язку Inmarsat за $7,3 млрд, а також придбання американською L3Harris Technologies виробника ракетних двигунів Aerojet Rocketdyne Holdings за $4,7 млрд.
«Ми очікуємо побачити ще більше у 2024 році», — заявив керуючий партнер Space Capital Чад Андерсон. За його словами, перспективи зниження відсоткових ставок поряд з іншими факторами покращують прогнози щодо кількості M&A цього року.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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