Siemens закриває бізнес у росії — Finance.ua

Siemens закриває бізнес у росії Сьогодні 09:45 — Фондовий ринок

Siemens закриває бізнес у росії

російська структура Siemens AG ТОВ «Системс» (колишнє ТОВ «Сіменс») планує у лютому 2024 року ініціювати процедуру добровільної ліквідації.

Про це пише «Интерфакс» із посиланням на звіт компанії за результатами 2023 року.

Причина добровільної ліквідації - неможливість продовжувати свою звичайну діяльність, пов’язану з імпортом товарів у рф.

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У 2023 році виручка ТОВ «Системс» становила 278,8 млн рублів (понад 3 млн дол.) проти 6,32 млрд рублів (66 млн дол.) роком раніше. Чистий збиток — 279,6 млн рублів.

«На балансі компанії майже не залишилося активів, крім дебіторської заборгованості та грошових коштів на рахунках (у сумі - 843,6 млн рублів). Компанія нагадала, що у зв’язку із санкціями ЄС щодо росії Siemens AG у березні 2022 році призупинив нові замовлення і поставки в країну», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Siemens почав роботу в росії ще в середині XIX століття, співпраця не припинялася, зокрема в період СРСР.

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Станом на кінець 2023 року у росії було зареєстровано 18 структур, пов’язаних із Siemens AG. Наразі частина з них ліквідована або перебуває в процесі ліквідації, частина — змінила власників.

Siemens AG, зокрема, займається операціями у сфері автоматизації та цифровізації для промисловості, інтелектуальної інфраструктури, транспорту, розподілених енергосистем.

Нагадаємо, у травні 2022 року німецький концерн Siemens оголосив, що вийде з російського ринку через війну в Україні: компанія почала процедуру згортання всієї промислової діяльності.

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Економічна Правда За матеріалами:

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