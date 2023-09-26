KFC довелося відкласти свій вихід з росії на кілька місяців — Finance.ua

KFC довелося відкласти свій вихід з росії на кілька місяців Сьогодні 17:18 — Фондовий ринок

KFC довелося відкласти свій вихід з росії на кілька місяців

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) на кілька місяців відклало вихід власника KFC Yum! Brands з росії, коли угода була вже близька до завершення, у зв’язку із запровадженням москвою вимоги щодо внеску до федерального бюджету.

Про це повідомляє Reuters.

Сергій Левін, голова юридичного відділу компанії Юнірест — російської юрособи Yum! Brands, якій належить майстер-франшиза на бренд KFC, розповів, що певний час зайняв процес пошуку покупця та узгодження основних умов, а потім потрібен був час на схвалення продажу акцій компанії комісією. Коли покупці вже були схвалені з урахуванням цієї вимоги, з’явилася нова умова — внесок до федерального бюджету.

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«Закриття знову було відкладено, було узгоджено правильну процедуру сплати податку на вихід. Здавалося, що все було погоджено, все йшло до завершення, а потім на сцені з’явився іноземний регулятор OFAC. У результаті на врегулювання пішло досить багато часу… Ми успішно закрили всі справи в середині квітня», — сказав Левін.

Юнірест сподівається завершити перехід бренду від KFC до Rostic’s у 2024 році, а до кінця поточного року планує, що 60% з 1,2 тис. ресторанів у росії належатимуть Rostic’s.

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Минулого грудня комісія Мінфіну з видачі дозволів на угоди резидентів із зарубіжними компаніями з недружніх країн ухвалила чотири критерії для схвалення угод із продажу іноземцями активів у росії. Один із них — це згода на розстрочку платежу за актив або сплата добровільного внеску до федерального бюджету в розмірі щонайменше 10% від суми здійснюваної угоди.

Yum! Brands оголосила про припинення роботи належних їй ресторанів у росії, а також про припинення інвестицій і розвитку в країні на початку березня 2022 року. У серпні того ж року компанія заявила, що йде з російського ринку.

У квітні Yum! Brands закрила операцію з продажу російського бізнесу, мережа ресторанів KFC працюватиме у рф під брендом Ростикс. Новим власником мережі в росії стала місцева компанія Смарт Сервіс ЛТД. Раніше ця компанія управляла кількома десятками закладів KFC за франшизою.

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