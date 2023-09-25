Ізраїльський забудовник Mirland розпродає останні активи в рф — Finance.ua

Ізраїльський забудовник Mirland розпродає останні активи в рф Сьогодні 05:34 — Фондовий ринок

Ізраїльський забудовник Mirland розпродає останні активи в рф

Ізраїльський забудовник Mirland Development має намір продати частину своїх останніх російських активів загальною вартістю 5−6 млрд рублів.

Про це повідомляє російське видання «Коммерсант».

російська федеральна антимонопольна служба вже отримала заявки на придбання ТОВ «Автопріоритет», ТОВ «Креативком» та ТОВ «Петра-8» від неназваного покупця. Всі три компанії входять до периметру ізраїльського девелопера Mirland Development.

На балансі ТОВ «Автопріоритет» та ТОВ «Петра-8» перебувають об'єкт нерухомості площею 11,7 тис кв. м у бізнес-парку Mirland у москві та 3,5 га під будівництво торговельного комплексу.

«Креативком» є забудовником котеджного селища «Західна резиденція» в підмосковному Одинцовому площею 22,5 га.

Раніше до портфелю Mirland Development також входив торговий центр «Тріумф молл» площею 58 000 кв. м у Саратові. У середині серпня він перейшов ТОВ «Інвестлайн», підконтрольному Central Properties та російському бізнесмену Дмитру Бикову.

Також у березні цього року підконтрольні Mirland Development компанії перейшли до ТОВ «Грос», що входить до групи російського «Сбербанку», разом із 18 тис кв. м у бізнес-парку Mirland. ТОВ «Петра-8» також продала 5 га землі, де збиралася побудувати житловий комплекс «Тріумф парк», російській групі «Аквілон».

На балансі Mirland Development продовжує залишатися торгово-розважальний комплекс «Вернісаж» у Ярославлі площею 43 тис кв. м. Джерела видання на ринку нерухомості припускають, що об'єкт відійде до банку-кредитора.

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Економічна Правда За матеріалами:

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