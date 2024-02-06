ExxonMobil, Bank of Cyprus і ще 6 компаній завершили вихід з рф у січні — Finance.ua

ExxonMobil, Bank of Cyprus і ще 6 компаній завершили вихід з рф у січні Вчора 16:32 — Фондовий ринок

ExxonMobil, Bank of Cyprus і ще 6 компаній завершили вихід з рф у січні

У січні 2024 року вісім міжнародних компаній завершили процес виходу з російського ринку шляхом продажу або ліквідації діяльності в рф.

Про це йдеться у дайджесті про вплив виходу іноземних компаній на економіку рф від KSE Institute.

Так, росію нещодавно покинули:

шведський виробник мережевих камер Axis Communications (ліквідація);

найбільша банківсько-фінансова група Кіпру — Bank of Cyprus (ліквідація);

швейцарський постачальник інституційних брокерських послуг Banque Cramer & Cie SA (ліквідація);

американський нафтовий гігант ExxonMobil (ліквідація);

польський виробник гірничого обладнання Famur;

французький глобальний постачальник автомобільної продукції Faurecia;

німецький постачальник автомобільної логістики GEFCO Group;

гренландська рибальська компанія Royal Greenland.

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«Схоже, що після 2 років війни деякі іноземні власники припинили безуспішні спроби знайти нових покупців для свого бізнесу в росії і почали виходити кардинальним способом шляхом повної ліквідації», — заявив дослідник Київської школи економіки та керівник проекту LeaveRussia.org Андрій Онопрієнко.

Станом на 6 лютого 2024 року, за даними KSE , 356 світових компаній повністю вийшли з росії, а 1210 перебувають у процесі виходу.

При цьому більшість (2138 або 58%) міжнародних компаній, які мали зв’язки з росією станом на початок 2022 року, продовжують вести бізнес на території держави-агресора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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