ExxonMobil, Bank of Cyprus і ще 6 компаній завершили вихід з рф у січні — Finance.ua

ExxonMobil, Bank of Cyprus і ще 6 компаній завершили вихід з рф у січні
У січні 2024 року вісім міжнародних компаній завершили процес виходу з російського ринку шляхом продажу або ліквідації діяльності в рф.
Про це йдеться у дайджесті про вплив виходу іноземних компаній на економіку рф від KSE Institute.
Так, росію нещодавно покинули:
- шведський виробник мережевих камер Axis Communications (ліквідація);
- найбільша банківсько-фінансова група Кіпру — Bank of Cyprus (ліквідація);
- швейцарський постачальник інституційних брокерських послуг Banque Cramer & Cie SA (ліквідація);
- американський нафтовий гігант ExxonMobil (ліквідація);
- польський виробник гірничого обладнання Famur;
- французький глобальний постачальник автомобільної продукції Faurecia;
- німецький постачальник автомобільної логістики GEFCO Group;
- гренландська рибальська компанія Royal Greenland.
«Схоже, що після 2 років війни деякі іноземні власники припинили безуспішні спроби знайти нових покупців для свого бізнесу в росії і почали виходити кардинальним способом шляхом повної ліквідації», — заявив дослідник Київської школи економіки та керівник проекту LeaveRussia.org Андрій Онопрієнко.
Станом на 6 лютого 2024 року, за даними KSE, 356 світових компаній повністю вийшли з росії, а 1210 перебувають у процесі виходу.
При цьому більшість (2138 або 58%) міжнародних компаній, які мали зв’язки з росією станом на початок 2022 року, продовжують вести бізнес на території держави-агресора.
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