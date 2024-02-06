росії цьогоріч доведеться шукати нові способи наповнення бюджету — британська розвідка Сьогодні 07:27 — Світ

росії цьогоріч доведеться шукати нові способи наповнення бюджету — британська розвідка

Запланований цільовий показник доходів бюджету рф на 2024 рік навряд чи буде досягнутий, тож російському уряду, ймовірно, доведеться розглянути інші політичні заходи для фінансування запланованих витрат.

Про це пише міністерство оборони Великої Британії у соцмережі X

«російський уряд має амбітні плани щодо збільшення витрат на 26% у 2024 році. Це ґрунтується на оптимістичних очікуваннях збільшення бюджетних надходжень на 22%, при цьому прибутки від нафти та газу, як очікується, збільшаться майже на 25%», — йдеться у повідомленні.

Проте, за даними британської розвідки, уряду рф доведеться скоротити відрахування до Фонду національного добробуту та збільшити внутрішні податки та борг для фінансування запланованих витрат. Це майже напевно негативно вплине на економіку у середньо- та довгостроковій перспективі, підтримуючи інфляційний тиск або обмежуючи майбутнє економічне зростання.

«Фонд національного добробуту нібито призначений для довгострокового економічного добробуту російського народу, але він дедалі частіше використовується для фінансування вторгнення в Україну, вартість його активів впала на 10% у 2023 році», — констатують у міноборони Великої Британії.

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Укрінформ За матеріалами:

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