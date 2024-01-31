Економіка рф у цьому році росте швидше, ніж очікувалося, — МВФ Сьогодні 10:45 — Світ

Економіка рф у цьому році росте швидше, ніж очікувалося, — МВФ

Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання російського ВВП на 2024 рік до 2,6%: раніше МВФ прогнозував зростання на 1,1%.

Такі дані представлені у новому огляді, опублікованому на офіційному сайті організації.

Читайте також Мінекономіки назвало цифру зростання ВВП України минулого року

«У 2024 році показник був переглянутий у бік підвищення на 1,5 відсоткового пункту порівняно з жовтневим показником 2023 року, що відображає перенесення більш сильного, чим очікувалося, зростання економіки в минулому році за рахунок високих військових витрат і внутрішнього споживання, що підтримується зростанням заробітної плати на напруженому ринку праці», — йдеться у докладі організації.

В МВФ заявили, що за підсумками минулого року російська економіка зросла на 3%. При цьому в 2025 році фонд очікує зростання російського ВВП всього лише на 1,1%.

Що стосується світової економіки , то, за оцінками фонду, вона в минулому році зросла на 3,1%. Прогноз на цей рік був підвищений і тепер також становить 3,1%. У 2025 році МВФ очікує зростання глобальної економіки на 3,2%.

Довідка Finance.ua:

в кінці минулого року в МВФ заявили, що в 2024-му зростання української економіки складе 3−4%. Інфляція в новому році буде становити 9,5%. Окрім іншого, у фонді очікують скорочення безробіття.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.