Економіка рф у цьому році росте швидше, ніж очікувалося, — МВФ — Finance.ua
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Економіка рф у цьому році росте швидше, ніж очікувалося, — МВФ

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Економіка рф у цьому році росте швидше, ніж очікувалося, — МВФ
Економіка рф у цьому році росте швидше, ніж очікувалося, — МВФ
Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання російського ВВП на 2024 рік до 2,6%: раніше МВФ прогнозував зростання на 1,1%.
Такі дані представлені у новому огляді, опублікованому на офіційному сайті організації.
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«У 2024 році показник був переглянутий у бік підвищення на 1,5 відсоткового пункту порівняно з жовтневим показником 2023 року, що відображає перенесення більш сильного, чим очікувалося, зростання економіки в минулому році за рахунок високих військових витрат і внутрішнього споживання, що підтримується зростанням заробітної плати на напруженому ринку праці», — йдеться у докладі організації.
В МВФ заявили, що за підсумками минулого року російська економіка зросла на 3%. При цьому в 2025 році фонд очікує зростання російського ВВП всього лише на 1,1%.
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Що стосується світової економіки, то, за оцінками фонду, вона в минулому році зросла на 3,1%. Прогноз на цей рік був підвищений і тепер також становить 3,1%. У 2025 році МВФ очікує зростання глобальної економіки на 3,2%.

Довідка Finance.ua:

  • в кінці минулого року в МВФ заявили, що в 2024-му зростання української економіки складе 3−4%. Інфляція в новому році буде становити 9,5%. Окрім іншого, у фонді очікують скорочення безробіття.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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