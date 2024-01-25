Мінекономіки назвало цифру зростання ВВП України минулого року — Finance.ua

Мінекономіки назвало цифру зростання ВВП України минулого року Сьогодні 11:13 — Казна та Політика

Мінекономіки назвало цифру зростання ВВП України минулого року

За попередніми оперативними оцінками, реальний валовий внутрішній продукт України у 2023 році зріс на 5% після падіння на 28,8% у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд Міністерства економіки.

«У 2023 році українська економіка проявила високу стійкість, повернулася до відновлювального зростання та за підсумком року показала кращі результати, ніж прогнозувалося на початку року», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається в огляді результат є віддзеркаленням поліпшення безпекової ситуації в країні завдяки професійності і стійкості ЗСУ, системної фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів

У міністерстві також відзначають «злагоджену роботу уряду й бізнесу».

Упродовж 2023 року ситуація на валютному ринку залишалася стабільною і контрольованою, йдеться в огляді Так, завдяки суттєвим надходженням від міжнародних партнерів та накопиченню значного рівня міжнародних резервів НБУ в жовтні перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу (станом на кінець року гривня девальвувала на 3,9% до 38 грн/долар). Станом на кінець 2023 року міжнародні резерви зросли на 42,2% до 40,5 млрд доларів.

«Темп зростання споживчих цін упродовж усього 2023 року відповідає найбільш спокійним, з погляду інфляції, рокам мирного часу, а в річному вимірі (5,1%) він досяг найнижчого рівня за останні 3 роки», — йдеться в документі.

В огляді також зазначається, що Мінекономіки під бюджетні розрахунки 2024 року закладало зростання ВВП на рівні 5%.

Довідка Finance.ua:

у листопаді МВФ підвищив прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік до 4,5% (з попереднього діапазону 1−3%). Проте очікується, що 2024 року зростання знизиться до 3−4% у міру продовження війни, а ризики погіршення перспектив залишаються виключно високими;

НБУ у жовтні покращив прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік з 2,9 до 4,9%. Реальний ВВП зросте у 2024 році на 3,6% (попередній прогноз — 3,5%).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.