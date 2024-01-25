Мінекономіки назвало цифру зростання ВВП України минулого року — Finance.ua

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Мінекономіки назвало цифру зростання ВВП України минулого року

Казна та Політика
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Мінекономіки назвало цифру зростання ВВП України минулого року
Мінекономіки назвало цифру зростання ВВП України минулого року
За попередніми оперативними оцінками, реальний валовий внутрішній продукт України у 2023 році зріс на 5% після падіння на 28,8% у 2022 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд Міністерства економіки.
«У 2023 році українська економіка проявила високу стійкість, повернулася до відновлювального зростання та за підсумком року показала кращі результати, ніж прогнозувалося на початку року», — йдеться в повідомленні.
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Як зазначається в огляді результат є віддзеркаленням поліпшення безпекової ситуації в країні завдяки професійності і стійкості ЗСУ, системної фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів
У міністерстві також відзначають «злагоджену роботу уряду й бізнесу».
Мінекономіки назвало цифру зростання ВВП України минулого року
Упродовж 2023 року ситуація на валютному ринку залишалася стабільною і контрольованою, йдеться в огляді Так, завдяки суттєвим надходженням від міжнародних партнерів та накопиченню значного рівня міжнародних резервів НБУ в жовтні перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу (станом на кінець року гривня девальвувала на 3,9% до 38 грн/долар). Станом на кінець 2023 року міжнародні резерви зросли на 42,2% до 40,5 млрд доларів.
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«Темп зростання споживчих цін упродовж усього 2023 року відповідає найбільш спокійним, з погляду інфляції, рокам мирного часу, а в річному вимірі (5,1%) він досяг найнижчого рівня за останні 3 роки», — йдеться в документі.
В огляді також зазначається, що Мінекономіки під бюджетні розрахунки 2024 року закладало зростання ВВП на рівні 5%.

Довідка Finance.ua:

  • у листопаді МВФ підвищив прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік до 4,5% (з попереднього діапазону 1−3%). Проте очікується, що 2024 року зростання знизиться до 3−4% у міру продовження війни, а ризики погіршення перспектив залишаються виключно високими;
  • НБУ у жовтні покращив прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік з 2,9 до 4,9%. Реальний ВВП зросте у 2024 році на 3,6% (попередній прогноз — 3,5%).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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