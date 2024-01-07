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ТОП-10 накращих економік за ВВП — прогноз

Казна та Політика
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ТОП-10 накращих економік за ВВП — прогноз
ТОП-10 накращих економік за ВВП — прогноз
Згідно з новими довгостроковими прогнозами, у наступні 15 років економіка Китаю вийде на перше місце у світі, а Великобританія стане найбільшою європейською економікою, що розвивається найшвидше.
Про це пише Bloomberg з посиланням на новий прогноз економічної консалтингової компанії «Центр економіки та бізнес-досліджень» (CEBR).
«Країни, що розвиваються, наздоганяють своїх розвинених конкурентів», — така головна теза прогнозу.
Так, очікується, що вже до 2037 році Китай випередить США як найбільшу економіку світу з подвоєнням світового ВВП.
До 2038 року Італія вийде з 10 найбільших економік світу за розміром, її замінить Південна Корея. США та Німеччина опустяться в рейтингу. А Індія та Бразилія — дві економіки, що розвиваються, з великим населенням, — піднімуться в топ-10.
Франція буде нижчою за показники Великої Британії, зокрема через великий державний сектор і високі податки, тоді як уповільнення виробництва в Німеччині допоможе Британії скоротити розрив.
Відповідно до довгострокового світового економічного рейтингу CEBR, очікується, що Велика Британія буде розвиватися швидше, ніж усі економіки «великої четвірки» єврозони — Франції, Німеччини, Італії та Іспанії, — але не так швидко, як США.
«Основа економіки Великобританії все ще дуже сильна», — прокоментував прогноз старший економіст CEBR Пушпін Сінгх.
За його словами, традиційний статус Лондона як центру фінансових і консультаційних послуг, а також широка потужність сектору послуг у Великобританії сприятимуть зростанню Великобританії.
Також, CEBR наголошують, що економічні наслідки виходу Британії з Європейського Союзу «або були перебільшені, або ще недостатньо вивчені».
Загалом, згідно з прогнозом, 10 найбільших економік світу до 2038 року розташуються в рейтингу наступним чином:
ТОП-10 накращих економік за ВВП — прогноз
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За матеріалами:
Економічна Правда
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