Кемерон: ВВП країн, які підтримують Україну, в 25 разів більший за ВВП росії — потрібно лише збільшити допомогу — Finance.ua

Кемерон: ВВП країн, які підтримують Україну, в 25 разів більший за ВВП росії — потрібно лише збільшити допомогу Сьогодні 17:10 — Казна та Політика

Кемерон: ВВП країн, які підтримують Україну, в 25 разів більший за ВВП росії — потрібно лише збільшити допомогу

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що є всі підстави для того, щоб заморожені російські активи були використані для допомоги у відновленні України.

Про це він зазначив під час виступу на панельній дискусії, присвяченій війні в Україні, передає The Guardian.

Міністр МЗС зазначив, що країни, які підтримують Україну, мають сукупний ВВП у 25 разів більший, ніж росія.

«Ми просто повинні зробити так, щоб наша підтримка стала вагомішою» — сказав Кемерон.

Він стверджує, що якщо зменшити масштаб і подивитися на загальну картину, війна в Україні стала катастрофою для путіна.

росія втратила половину території, яку вона захопила на початку війни, і потрапила під санкції значної частини світової економіки.

Кемерон також вказує на прогрес України в Чорному морі - завдяки прокладанню гуманітарних коридорів Україна знову торгує через свої порти зі світом.

Кемерон наголосив, що «Україна робила і робить все добре», тому пріоритетним завданням є допомогти Україні пережити цю зиму і створити систему, яка дозволить Україні перемогти у війні, яка буде тривалою.

Кемерона запитали про те, чи буде законним використання російських активів для відновлення України.

Він зазначив, що активи вже заморожені; питання полягає в тому, що ми робимо з ними далі.

З юридичної точки зору, зазначив Кемерон, зростає підтримка ідеї про те, що ці ресурси можуть бути використані в якийсь спосіб.

З моральної точки зору, зазначив міністр, росія повинна буде виплатити репарації, коли війна закінчиться, тож чому б не використати ці активи зараз?

А політичний аспект полягає в тому, що коли путін розпочав це незаконне вторгнення, світ змінився, і ми повинні змінюватися разом з ним, наголосив лорд Кемерон.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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