Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні в $60 млрд — Finance.ua

Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні в $60 млрд Сьогодні 14:19 — Казна та Політика

Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні в $60 млрд

Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких — для Києва.

Законодавці подолали поріг у 60 голосів для направлення закону до Палати представників, передає The Guardian.

Законопроєкт передбачає понад 60 млрд доларів допомоги Україні, 14 млрд — Ізраїлю, 9,15 млрд — на гуманітарні потреби Газа, Західного берега річки Йордан та України, та 4,83 млрд доларів — підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, і стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним особам у Газі та на Західному березі, в Україні та інших зонах конфлікту по всьому світу.

Обидві палати Конгресу США повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе підписати його.

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$19,85 млрд на озброєння і техніку США, наданої Україні з запасів Пентагону;

$13,8 млрд для закупівлі озброєння та боєприпасів з оборонно-промислової бази США;

$14,8 млрд на продовження навчання українських військових, обмін розвідданими та інші заходи підтримки;

$7,85 млрд на пряму бюджетну підтримку України;

$1,58 млрд на підтримку розвитку української економіки у пріоритетних секторах.

Питання про продовження допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки триває ще від жовтня 2023 року. Тоді президент Джо Байден наполягав ухвалити законопроєкт щодо продовження допомоги Україні, Ізраїлю та країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань, на 106 мільярдів доларів.

Сенат США 5 лютого оприлюднив деталі законопроєкту, який передбачає спільну допомогу вартістю 118 мільярдів для України, Ізраїлю та Тайваню. Також туди входить фінансування охорони південного кордону. Для України передбачені понад 60 мільярдів доларів.

Реакція України

«Вдячний Чаку Шумеру, Мітчу Макконнеллу та всім сенаторам США, які підтримали продовження допомоги Україні в нашій боротьбі за свободу, демократію та цінності, що мають для нас усіх величезне значення. Нам в Україні подальша допомога США дає змогу рятувати людські життя від російського терору. Це означає, що життя в наших містах триватиме й переможе війну», — написав президент України Володимир Зеленський у X.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав схвалення пакету допомоги Україні важливим рішенням і розраховує на підтримку цієї допомоги в Палаті представників.

«Сенат США схвалив пакет допомоги Україні на цей рік в розмірі понад 60 млрд доларів! (…) Дякуємо Сенату за це важливе рішення й розраховуємо на підтримку цієї допомоги в Палаті представників», — написав Шмигаль у Telegram.

З його слів, основна частина суми (50 млрд доларів) — це оборонна підтримка.

«Буде ще більше зброї, техніки та боєприпасів для наших захисників», — вказав очільник уряду.

«Інша частина допомоги буде спрямована на пряму бюджетну підтримку та інші програми, що допоможе Україні залишатися економічно стійкою», — зазначив Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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