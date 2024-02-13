Україна може обміняти 96 млрд євро субсидій ЄС на пом’якшення вимог «Зеленого курсу», — Reuters Сьогодні 16:32

Україна може обміняти 96 млрд євро субсидій ЄС на пом’якшення вимог «Зеленого курсу», — Reuters

Україна може розглянути можливість відмови від аграрних субсидій Європейського Союзу на 96,5 млрд євро в обмін на пом’якшення вимог «Зеленого курсу» блоку під час переговорів про вступ, які розпочнуться наступного місяця.

Про це заявив анонімний український чиновник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Україна, яка має величезний аграрний комплекс, здатний прогодувати сотні мільйонів людей, була запрошена вступити до ЄС минулого року і в березні розпочне галузеві переговори про свій вступ, щоб гармонізувати своє законодавство з вимогами ЄС.

Інтеграція великого сільськогосподарського сектору України, який до повномасштабного вторгнення росії у 2022 році був четвертим за величиною постачальником зерна у світі, до Європейського Союзу, ймовірно, буде дуже чутливим як політично, так і економічно.

Київ може мати право на отримання 96,5 млрд євро у вигляді субсидій у рамках Єдиної сільськогосподарської політики ЄС протягом семи років, якщо нинішні правила застосовуватимуться до розширеного союзу.

Однак «Зелений курс» ЄС, який протягом десятиліть встановлює сільськогосподарські правила для 27 членів блоку, може більше ускладнити бізнес для українських фермерів, ніж робота без субсидій, що надаються блоком.

«Мені здається, що ідеальна стратегія переговорів (досягти) менших обмежень на торгівлю, менших обмежень на довкілля (для українських фермерів), і ми готові обміняти це на субсидії», — сказав урядовець.

Уникнути бюрократії

«Ми повинні захищати нашу конкурентоспроможність, ми не повинні створювати бюрократію, яка б зупинила розвиток, особливо в наших умовах — наприклад, отримати десять екологічних сертифікатів за якусь дрібницю», — сказав він.

Сільськогосподарський сектор має вирішальне значення для зруйнованої під час війни економіки України, і до війни у вартісному вираженні зерно складало половину всього українського експорту.

Україна вже продає значну частину своєї сільськогосподарської продукції в ЄС, і як член її експорт не піддаватиметься тарифам або квотам. Виплати субсидій Києву можуть призвести до скорочення фермерських субсидій існуючим державам-членам приблизно на 20%, повідомила Financial Times минулої осені.

Рішення ЄС скасувати імпортне мито на всі українські продукти харчування у 2022 році вже викликало протести у сусідніх країнах-членах блоку, оскільки фермери щосили намагаються конкурувати з дешевшою українською сільськогосподарською продукцією.

Європейська комісія минулого місяця заявила, що продовжить скасування імпортного мита на український експорт.

Але Єврокомісія також запропонувала заходи щодо обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України та забезпечення більшої гнучкості у правилах використання орних земель у спробі придушити протести розгніваних фермерів у Франції та інших членів ЄС.

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