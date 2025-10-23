0 800 307 555
Іспанія візьме участь в закупівлі американської зброї для України
Іспанія приєднається до закупівлі американської зброї для України у межах ініціативи PURL.
Про це повідомив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, передає видання Euractiv.
За словами глави уряду, Іспанія — це країна, яка «віддана Північноатлантичному альянсу та, безсумнівно, також віддана захисту і підтримці України на всіх рівнях».
«Ми, звісно, вивчали, які спільні закупівлі ми можемо зробити протягом усіх цих тижнів з моменту запуску ініціативи НАТО», — заявив Педро Санчес.
Запущена в липні минулого року за координації президента США ініціатива PURL дозволяє країнам НАТО купувати зброю з американських запасів, зокрема з тих, що знаходяться в Європі, безпосередньо для постачання в Україну.
