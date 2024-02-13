Де в Європі люди найбільше задоволені своєю роботою (список) — Finance.ua

Де в Європі люди найбільше задоволені своєю роботою (список) Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Де в Європі люди найбільше задоволені своєю роботою (список)

Відповідно до останнього випуску звіту, опублікованого Європейською комісією, Росток у Німеччині посідає перше місце з найвищими показниками задоволеності роботою серед респондентів, бо 85 відсотків із них мають позитивні враження від роботи в цьому німецькому місті.

Про це повідомляє повідомляє schengenvisainfo.com

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Другим містом із найвищою задоволеністю роботою є місто Люксембург із 84 відсотками задоволеності роботою, за яким іде Рейк’явік (Ісландія), який також має подібний рівень задоволеності роботою.

Столиця Німеччини, Берлін, є шостим містом у Європі з високим рівнем задоволеності роботою — 83 відсотки, тоді як список десяти найкращих міст складається так:

Столичні та інші великі міста пропонують більше можливостей для працевлаштування та кращі умови оплати праці, що робить добробут їх жителів стійкішим і робить ці напрямки більш привабливими для майбутніх працівників.

Згідно з опитуванням, респондентами були люди з роботою, яких запитували, чи задоволені вони своєю роботою. Троє з чотирьох жителів сказали, що вони задоволені - близько 74 відсотків.

У той час як міста Німеччини, Швейцарії, Данії, Австрії, Чехії та Словаччини мали вищий рівень задоволеності, міста Греції, Італії, Угорщини та Іспанії отримали нижчі бали.

У деяких містах, як-от Нікосія (Кіпр) і Болонья (Італія), відбулося значне покращення: рівень задоволеності роботою зріс на сім процентних пунктів, а в Анталії (TR) — на шість процентних пунктів.

Де нижчий рівень задоволенності роботою

Деякі міста зіткнулися з падінням, наприклад Валлетта (MT) — на десять процентних пунктів, і Кошице (SK) на вісім процентних пунктів. Незважаючи на ці варіації, загальний рейтинг міст залишався відносно стабільним із високою кореляцією 0,9 між 2019 та 2023 роками.

Що стосується округів, які отримали найнижчий рейтинг:

Іракліон (Греція) отримав найнижчий бал — 54 відсотки,

Афіни (56 відсотків),

Скоп'є (Північна Македонія),

Белград (Сербія),

Подгоріца (Чорногорія).

Довідка Finance.ua:

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