Страхування воєнних ризиків: у Нацбанку розповіли, як працюватиме система — Finance.ua
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Страхування воєнних ризиків: у Нацбанку розповіли, як працюватиме система

Страхування
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Страхування воєнних ризиків: у Нацбанку розповіли, як працюватиме система
Страхування воєнних ризиків: у Нацбанку розповіли, як працюватиме система
Рада з фінансової стабільності погодила концептуальну записку для створення в Україні повнофункціональної системи страхування воєнних ризиків.
Як пише пресслужба Національного банку, це передбачено Меморандумом про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом.

Етапи впровадження

Визначена концепцією модель страхування воєнних ризиків передбачає запровадження обов’язкового та добровільного страхування, обговорюватиметься та впроваджуватиметься поетапно.
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Наступними кроком буде презентація та обговорення зазначеної концепції з представниками бізнесу.

Як працюватиме система

Пропонована модель працюватиме за участю локальних страховиків, міжнародних перестраховиків та держави в особі спеціально створеного Державного агентства (або іншої установи, визначеної з міжнародними донорами за результатами майбутніх обговорень), і потребує розробки окремого законопроекту.

Ключові системні ризики для України

Рада з фінансової стабільності розглянула оновлений макроекономічний прогноз НБУ та огляд системних ризиків для фінансового сектору.
Економіка України відновлювалася впродовж 2023 року, і попри війну зростання триватиме й надалі, а рівень ризиків у фінансовому секторі контрольований.
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Основним припущенням прогнозу є відчутне зниження високих безпекових ризиків із 2025 року. Довше збереження таких ризиків негативно впливатиме на ділові та споживчі настрої, водночас значний стимул економіці може надати реалізація масштабних проєктів відбудови України та отримання заморожених російських активів.
Нині ключовим системним ризиком є неритмічність надходження міжнародної допомоги.

Що вже було відомо про механізм страхування воєнних ризиків

Перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова раніше заявила, що Національний банк України завершив розроблення концепції створення механізму страхування воєнних ризиків.
За словами Рожкової, ця концепція і механізм передбачають обов’язкове страхування воєнних ризиків певного проєкту об'єктів.
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Список самих воєнних ризиків на першому етапі запуску механізму буде дуже сильно обмежений.
Обов’язкове страхування дасть можливість залучити до цього процесу дуже велику кількість об'єктів, що дасть можливість суттєво знизити вартість такого страхування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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