Страхування воєнних ризиків планують запустити у другому кварталі 2024 року — Finance.ua
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Страхування воєнних ризиків планують запустити у другому кварталі 2024 року

Казна та Політика
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Страхування воєнних ризиків планують запустити у другому кварталі 2024 року
Страхування воєнних ризиків планують запустити у другому кварталі 2024 року
Експортно-кредитне агентство (ЕКА) планує розпочати страхування воєнного ризику міжнародні та національні інвестиції та кредитів, повʼязаних з інвестиціями.
Про це повідомили в European Business Association.
Як зазначається, цього року набрав чинності Закон України від 22.11.2023 № 3497-IX, яким сферу діяльності ЕКА було розширено на страхування прямих інвестицій та інвестиційних кредитів, спрямованих на розвиток експортоорієнтованих підприємств.
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Перелік воєнних та політичних ризиків, а також умови і порядок страхування/перестрахування мають бути визначені у Постанові Кабінету Міністрів України, яка наразі розробляється Міністерством економіки України та Національним банком. Цей документ має бути опублікований у найближчі місяці.
В ЕКА вже готують кілька продуктів, якими, як очікується, вже цього року зможе скористатися бізнес:
  • страхування міжнародних та національних прямих інвестицій в Україну та дивідендів;
  • страхування кредитів, пов’язаних з інвестиціями.
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Компенсацію можна буде отримати у разі повної зупинки діяльності по принципу business interruption (компенсується різниця між вартістю інвестицій до події та вартістю після події).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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