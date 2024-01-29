Страхування воєнних ризиків планують запустити у другому кварталі 2024 року — Finance.ua

Страхування воєнних ризиків планують запустити у другому кварталі 2024 року Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

Страхування воєнних ризиків планують запустити у другому кварталі 2024 року

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) планує розпочати страхування воєнного ризику міжнародні та національні інвестиції та кредитів, повʼязаних з інвестиціями.

Про це повідомили в European Business Association.

Як зазначається, цього року набрав чинності Закон України від 22.11.2023 № 3497-IX, яким сферу діяльності ЕКА було розширено на страхування прямих інвестицій та інвестиційних кредитів, спрямованих на розвиток експортоорієнтованих підприємств.

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Перелік воєнних та політичних ризиків, а також умови і порядок страхування/перестрахування мають бути визначені у Постанові Кабінету Міністрів України, яка наразі розробляється Міністерством економіки України та Національним банком. Цей документ має бути опублікований у найближчі місяці.

В ЕКА вже готують кілька продуктів, якими, як очікується, вже цього року зможе скористатися бізнес:

страхування міжнародних та національних прямих інвестицій в Україну та дивідендів;

страхування кредитів, пов’язаних з інвестиціями.

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Компенсацію можна буде отримати у разі повної зупинки діяльності по принципу business interruption (компенсується різниця між вартістю інвестицій до події та вартістю після події).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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