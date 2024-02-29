В 2023 году Apple зарабатывала 3074 доллара в секунду — Finance.ua
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В 2023 году Apple зарабатывала 3074 доллара в секунду

Фондовый рынок
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В 2023 году Apple зарабатывала 3074 доллара в секунду
В 2023 году Apple зарабатывала 3074 доллара в секунду
Технологические гиганты пережили кризис в 2022 году и вышли из него относительно невредимыми: в прошлом году доходы и стоимость акций многих из них резко выросли. Однако ни один из них даже близко не стоит с Apple.
Согласно данным, представленным AltIndex.com, в 2023 году Apple заработает $3074 в секунду — гораздо больше, чем любая другая крупная технологическая компания.
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После значительного падения продаж и прибыли во второй половине 2022 года пятерка технологических гигантов — Apple, Microsoft, Alphabet, Meta и Amazon — успешно восстановилась, в частности, благодаря жестким мерам по сокращению расходов, которые привели к потере десятков тысяч рабочих мест. И хотя им не удалось повторить наблюдавшийся в первые годы пандемии взрыв рентабельности, когда миллионы людей обращались к онлайн-сервисам по необходимости, чистая прибыль пяти технологических гигантов все равно исчислялась сотнями миллиардов долларов.
По данным Statista и официальным данным компаний, выручка Apple, Microsoft, Alphabet, Meta и Amazon в прошлом году составила $1,6 трлн, а чистая прибыль — $290 млрд. Более трети этой суммы пришлось на Apple.
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Чистая прибыль Apple за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 года, составила $96,9 млрд, что на 2,8% меньше, чем за тот же период годом ранее. Эта цифра становится еще более впечатляющей, если перевести ее на более короткую временную шкалу — чистый доход в секунду.
Если выходить из прибыли Apple за 2023 год, то в прошлом году компания зарабатывала $3074 в секунду, что почти на $1000 больше, чем у Microsoft или Alphabet. Это также означает, что технологическому гиганту не понадобилось полминуты, чтобы заработать годовую сумму денег, которую зарабатывает среднее американское домохозяйство ($75 000).
В 2023 году Apple зарабатывала 3074 доллара в секунду
Следом за Apple идут Microsoft и Alphabet с ежесекундной прибылью в $2443 и $2115. С большим отставанием следуют Meta и Amazon с $942 и $636 соответственно.
Кроме самой высокой чистой прибыли среди всех входящих в группу компаний за прошлый год стоимость акций Apple выросла на $390 млрд. В феврале 2023 года рыночная стоимость акций технологического гиганта составляла $2,41 трлн. С тех пор этот показатель вырос на 16% и на прошлой неделе достиг отметки в $2,8 трлн. Другие технологические гиганты продемонстрировали еще более значительный рост. С февраля прошлого года Microsoft прибавила к стоимости своих акций $1 трлн, а Meta и Amazon — примерно $750 млрд.
По материалам:
iTechua
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