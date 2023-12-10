Tesla, Apple и Netflix: в США определили лучших и худших работодателей — Finance.ua

Tesla, Apple и Netflix: в США определили лучших и худших работодателей Сегодня 14:03 — Мир

Work.ua поделился списком американских компаний, которые лучше и хуже умеют удерживать своих работников. Забегая вперед, «кофе, чай и печенье» в ІТ проигрывают промышленным гигантам.

Каждая компания была оценена на основе средней продолжительности пребывания работников на должностях. Платформа поиска работы Resume. io, которая также специализируется на карьере и кадровой политике, опубликовала рейтинг лучших работодателей США по удержанию сотрудников.

В списке с большим отрывом доминируют энергетические и машиностроительные компании. К примеру, десятку лидеров возглавляет крупнейший производитель нефти на Аляске, компания ConocoPhillips, где средний срок удержания составляет 10,6 года.

В то же время, среди худших работодателей — технологические гиганты. Самые известные американские бренды: Tesla, Goldman Sachs, Netflix, Mastercard и Alphabet (Google) в рейтинге занимают места в двадцатке последних. Apple, Amazon и Meta (Facebook) в самом конце списка.

Раньше Apple хвалили за ее стратегию удержания работников. Но потом, когда Meta начала переманивать некоторых инженеров Apple к себе, последняя предложила работникам акции стоимостью от 50 000 до 180 000 долларов в качестве вознаграждения. Это привело к разногласиям внутри техногиганта, поскольку работники почувствовали игнорирование значительно более глубоких проблем на рабочем месте, которые оставили без внимания.

Поэтому сейчас у Apple самый короткий срок пребывания работников на должностях, в среднем чуть менее 2 лет.

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