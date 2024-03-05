Бывшие руководители Twitter подали иск против Илона Маска на $128 млн — Finance.ua

Бывшие руководители Twitter подали иск против Илона Маска на $128 млн Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Бывшие руководители Twitter подали иск против Илона Маска на $128 млн

Четверо бывших топ-менеджеров Twitter (сейчас X) подали в суд на владельца соцсети Илона Маска о взыскании невыплаченного выходного пособия на сумму свыше $128 млн.

Об этом пишет Financial Times

Иск подали бывшие CEO Twitter Параг Агравал, финансовый директор Нед Сигал, директор по юридическим и политическим вопросам Виджая Гадде и юрисконсульт Шон Эджетт.

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В иске говорится, что предприниматель «обманом обвинил их в неподобающем поведении» и заставил уйти из компании.

Отмечается, что при увольнении новый владелец соцсети отказал бывшим руководителям в выходном пособии. Из иска следует, что каждому из топ-менеджеров полагалась годовая зарплата и «сотни тысяч опционов на акции». В случае Агравала речь идет о почти $60 млн.

В иске цитируется отрывок из биографии Илона Маска, написанной Уолтером Айзексоном, в котором автор утверждает, что миллиардер поспешил закрыть соглашение ранее запланированного, чтобы иметь возможность уволить руководителей «по причине», прежде чем они успеют получить свои опционы на акции или уволятся сами.

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Ранее Маск несколько раз публично критиковал бывших руководителей Twitter за их управление платформой. В апреле прошлого года Агравал, Гадде и Сигал также подали в суд на X за то, что компания не оплатила более $1 млн за судебные издержки, когда сотрудники еще работали в компании. Тогда суд встал на сторону истцов.

В октябре прошлого года SEC подала на Маска в суд, чтобы заставить его дать показания в рамках расследования покупки им в 2022 Twitter.

Агентство проверяет, придерживался ли Маск закона при подаче необходимых документов о покупке акций Twitter и не вводили ли его заявления по поводу соглашения в заблуждение. Суд обязал миллиардера дать показания в процессе расследования SEC.

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