Илон Маск подал иск против OpenAI и ее CEO Сэма Альтмана — Finance.ua

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Илон Маск подал иск против OpenAI и ее CEO Сэма Альтмана

Технологии&Авто
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Илон Маск подал иск против OpenAI и ее CEO Сэма Альтмана
Илон Маск подал иск против OpenAI и ее CEO Сэма Альтмана
Миллиардер Илон Маск подал иск против компании OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана. Он обвиняет фирму в недобросовестной деловой практике, нарушении фидуциарных обязанностей и условий контракта.
OpenAI фактически стала дочерней компанией крупнейшей технологической корпорации в мире — Microsoft. Под новым руководством она не просто разрабатывает, но и совершенствует общий искусственный интеллект (AGI) в коммерческих целях вместо заботы о благе человечества", — говорится в иске.
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Миллиардер добивается судебного запрета для OpenAI, Альтмана и соучредителя компании Грега Брокмана на получение прибыли от AGI, под которым Маск подразумевает ChatGPT-4.
В иске говорится, что предварительные итерации этого продукта были доступны с открытым исходным кодом. По мнению Маска, решение отказаться от этого подхода продиктовано коммерческими целями, а не заботой о благе общества.

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«GPT-4 — это противоположность концепции „открытого ИИ“. Его исходный код закрыт по вполне понятным причинам. Microsoft просто хочет разбогатеть на нем, что было бы невозможно, если бы OpenAI придерживался договоренности», — говорится в бумагах.
Здесь речь идет об учредительном договоре, как утверждает миллиардер. Напомним, ранее Маск не раз критиковал OpenAI за отказ от некоммерческой модели продвижения.
Владелец соцсети X (ранее Twitter) вложил в проект $50 млн на раннем этапе. Он считает, что OpenAI не было бы как такового без его вливаний.
По материалам:
incrypted
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