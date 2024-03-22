Apple лишилась $113 млрд из-за «нападок» регуляторов ЕС и США — Finance.ua

Apple лишилась $113 млрд из-за «нападок» регуляторов ЕС и США Сегодня 22:36 — Мир

Apple лишилась $113 млрд из-за «нападок» регуляторов ЕС и США

Минюст США подал в суд на производителя iPhone с обвинениями в нарушении антимонопольных правил, а ЕС готовит расследование в отношении несоблюдения Закона о цифровых рынках.

Как отмечает Bloomberg , в четверг акции Apple упали на 4,1%, снизив рыночную стоимость компании примерно на $113 млрд. В начале 2024 года производитель iPhone имел статус самой дорогой компании в мире с капитализацией выше $3 трлн.

Apple не впервые попадает в поле зрения регуляторов — ее в течение многих лет обвиняли в обогащении путем подавления конкурентов. Однако компания с годами становится все популярнее, поэтому власть становится более агрессивной и настороженной по поводу ее мощности.

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Американский иск, поданный в четверг в федеральный суд Нью-Джерси, обвиняет Apple в блокировании конкурентам доступа к аппаратным и программным функциям на ее устройствах. Потенциальные расследования в Европе будут сосредоточены на новых комиссиях компании, условиях и положениях разработчиков альтернативных магазинов программ.

Apple ответила на иск США, назвав его «неверным с точки зрения фактов и закона», и пообещала «решительно защищаться».

В иске США утверждается, что Apple использовала свои власти над распространением программ на iPhone, чтобы воспрепятствовать инновациям, которые облегчили бы потребителям настройки телефонов. По данным Министерства юстиции, компания отказалась поддерживать межплатформенные приложения для обмена сообщениями, ограничила сторонние цифровые кошельки и смарт-часы, а также заблокировала мобильные облачные потоковые сервисы.

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Закон о цифровых рынках ЕС, содержащий ряд запретов для некоторых из крупнейших в мире технологических платформ, позволяет взимать с них значительные штрафы в размере до 10% от общего годового мирового дохода компании и до 20% для компаний, неоднократно нарушающих правила. После начала официальных расследований в отношении Apple и Alphabet, регуляторы обещали предоставить свои окончательные решения в течение 12 месяцев.

Apple лишь недавно получила штраф от ЕС почти на $2 млрд по жалобе Spotify на блокирование возможности для сторонних программ потоковой передачи музыки информировать пользователей о более дешевых предложениях.

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