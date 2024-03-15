Apple приобрела канадский ИИ-стартап — Finance.ua

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Apple приобрела канадский ИИ-стартап

Фондовый рынок
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Apple приобрела канадский ИИ-стартап
Apple приобрела канадский ИИ-стартап
Компания Apple приобрела канадский стартап по искусственному интеллекту DarwinAI.
Об этом сообщает Bloomberg.
По словам собеседников, производитель iPhone приобрел ИИ-стартап в начале года, и десятки сотрудников DarwinAI уже присоединились к подразделению искусственного интеллекта в Apple.
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DarwinAI разработал технологию на основе искусственного интеллекта для визуального контроля компонентов во время производственного процесса.
Однако одной из основных задач, которыми занимался стартап, было сделать системы на основе искусственного интеллекта «меньшими и более быстрыми». Это может быть полезно для Apple, которая сосредоточена на работе ИИ на устройствах, а не полностью в «облачных услугах».
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По данным канадского сообщества стартапов Communitech, на 2022 год DarwinAI получил более 15 миллионов долларов инвестиций.
По материалам:
Укрінформ
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