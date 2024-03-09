5 продуктов от Apple, которые так и не вышли на рынок (фото) — Finance.ua

5 продуктов от Apple, которые так и не вышли на рынок (фото) 09.03.2024, 00:19 — Технологии&Авто

5 продуктов от Apple, которые так и не вышли на рынок (фото)

Недавно выяснилось, что Apple не будет продолжать создание собственного автомобиля под кодовым названием Project Titan. Компания работала над проектом разработки электромобиля с функциями автономного управления 10 лет. Однако Apple не в первый раз отказывается от проектов.

Устройство Apple Paladin

Apple Paladin — сочетание компьютера, факса, сканера и телефона в одном продукте. Устройство имело экран и крепление для телефонной трубки. Проект был приостановлен в середине 1990-х по неизвестным причинам.

Фото: Flickr

iPhone 90-х

Мультифункциональное устройство на основе телефона Apple WALT (сокращение Wizzy Active Lifestyle Telephone) было впервые представлено в 1993 году. Это еще одно сочетание устройств, однако на этот раз все строилось вокруг телефона.

Фото: SonnyDickson

Невыпущенный телефон имел сенсорный экран, идентификатор абонента, внутреннюю адресную книгу и стилус. Он осуществлял доступ к онлайн-банкингу, распознаванию рукописного текста, имел настройку рингтонов. До прекращения проекта было создано всего несколько прототипов.

Зарядный коврик для нескольких гаджетов AirPower

Беспроводной зарядник AirPower, способный питать три устройства одновременно, был представлен вместе с iPhone X в 2017 году.

Фото: Apple

Запуск был назначен на 2018 год, но был отложен из-за проблем с нагреванием. Задержки вызвали много предположений по поводу его судьбы, пока Apple не прекратила разработку AirPower в 2019 году.

Зарядное устройство MagSafe

Apple представила линейку беспроводных зарядных устройств MagSafe в 2020 году. Спустя несколько лет в интернете стали распространяться изображения невыпущенного продукта MagSafe, известного как Magic Charger.

Это была складная металлическая подставка с встроенной шайбой MagSafe, позволяющая заряжать iPhone в вертикальном положении. Непонятно, что случилось с проектом, однако на рынке доступны многие другие подставки MagSafe.

Телевизор

Apple потратила более десяти лет на разработку телевизора сверхвысокой четкости, прежде чем отменить проект на неопределенный срок в 2015 году.

Фото: Apple

По данным Wall Street Journal, технический гигант решил, что ему будет трудно выделиться среди конкурентов, таких как Samsung, несмотря на такие характеристики как прозрачный стеклянный экран с лазерным изображением.

В то же время компания сосредоточилась на разработке медиаплеера AppleTV. Платформа потоковой передачи Apple TV сейчас активно развивается.

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