Apple стремительно теряет позиции на рынке смартфонов в Китае — Finance.ua

Apple стремительно теряет позиции на рынке смартфонов в Китае Сегодня 01:43 — Технологии&Авто

Apple стремительно теряет позиции на рынке смартфонов в Китае

Поставки смартфонов в Китае начали быстро падать: за первые шесть недель 2024 года они сократились на 7%.

Последний отчет Counterpoint Research показывает двузначное падение поставок во всех областях за период с 1 января по 11 февраля по сравнению с прошлым годом. Низкое доверие потребителей и отсутствие будущих громких запусков — две основные причины неутешительного начала года.

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Доля поставок Oppo упала на 29%, в то время как поставки Apple сократились на 24% по сравнению с прошлым годом. В случае с Apple, аналитики Counterpoint указывают на жесткую конкуренцию на рынке смартфонов высшего класса и тенденцию к тому, что потребители Apple дольше пользуются своими устройствами.

Huawei и Honor были единственными двумя компаниями, продемонстрировавшими положительную динамику поставок. Поставки Huawei выросли на 64% благодаря спросу на серию Mate 60, в то время как у Honor рост составил 2%. Huawei заняла второе место по объему поставок за первые шесть недель 2024 года, сразу за vivo, а Honor — третье место.

Vivo и Xiaomi замыкают топ-5 брендов смартфонов по объему поставок за этот период. Аналитики Counterpoint ожидают, что отрицательная динамика сохранится в течение всего первого квартала.

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