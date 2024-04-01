Apple планирует выпуск новых iPad Pro в мае — Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple планирует выпуск новых iPad Pro в мае — Bloomberg

Технологии&Авто
26
Apple планирует выпуск новых iPad Pro в мае — Bloomberg
Apple планирует выпуск новых iPad Pro в мае — Bloomberg
Зарубежные поставщики Apple увеличили объемы производства долгожданных новых iPad. Их презентация запланирована на начало мая.
Об этом сообщает Bloomberg.
Релиз будет сосредоточен на обновленных версиях iPad Pro и iPad Air, сказали люди, которые попросили не называть их имен, поскольку планы не публичные.
Читайте также
Новые модели Pro получат новые более четкие OLED-дисплеи — сокращение от organic light-emitting diode, а iPad Air впервые получит 12,9-дюймовый экран.
Модели iPad Pro под кодовыми названиями J717, J718, J720 и J721 будут оборудованы новым чипом M3 и будут работать с обновленными версиями клавиатуры Magic Keyboard и Apple Pencil. Обновление представляет собой первую модернизацию этой линейки с 2018 года.
iPad Air, между тем, последний раз обновляли в 2022 году с чипом M1. Он получит новый процессор, а размер экрана 12,9 дюймов означает, что покупатели смогут приобрести большой iPad за меньшие деньги, чем более дорогая модель Pro.
Читайте также
Apple планировала выпустить новые iPad до конца марта или в начале апреля, но компания работает над завершением разработки программного обеспечения для устройств. Экраны в последних моделях также требуют новых сложных технологий производства, что и послужило причиной задержки.
Релиз в начале мая состоится примерно за месяц до следующего крупного события Apple. 10 июня компания планирует начать свою недельную Всемирную конференцию разработчиков. Ожидается, что на ней Apple представит обновленную стратегию развития искусственного интеллекта, а также обновление программного обеспечения для iPhone, iPad, Apple Watch, Mac и гарнитуры Vision Pro.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.