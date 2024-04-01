Apple планирует выпуск новых iPad Pro в мае — Bloomberg Сегодня 06:06 — Технологии&Авто

Apple планирует выпуск новых iPad Pro в мае — Bloomberg

Зарубежные поставщики Apple увеличили объемы производства долгожданных новых iPad. Их презентация запланирована на начало мая.

Об этом сообщает Bloomberg.

Релиз будет сосредоточен на обновленных версиях iPad Pro и iPad Air, сказали люди, которые попросили не называть их имен, поскольку планы не публичные.

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Новые модели Pro получат новые более четкие OLED-дисплеи — сокращение от organic light-emitting diode, а iPad Air впервые получит 12,9-дюймовый экран.

Модели iPad Pro под кодовыми названиями J717, J718, J720 и J721 будут оборудованы новым чипом M 3 и будут работать с обновленными версиями клавиатуры Magic Keyboard и Apple Pencil. Обновление представляет собой первую модернизацию этой линейки с 2018 года.

iPad Air, между тем, последний раз обновляли в 2022 году с чипом M 1 . Он получит новый процессор, а размер экрана 12,9 дюймов означает, что покупатели смогут приобрести большой iPad за меньшие деньги, чем более дорогая модель Pro.

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Apple планировала выпустить новые iPad до конца марта или в начале апреля, но компания работает над завершением разработки программного обеспечения для устройств. Экраны в последних моделях также требуют новых сложных технологий производства, что и послужило причиной задержки.

Релиз в начале мая состоится примерно за месяц до следующего крупного события Apple. 10 июня компания планирует начать свою недельную Всемирную конференцию разработчиков. Ожидается, что на ней Apple представит обновленную стратегию развития искусственного интеллекта, а также обновление программного обеспечения для iPhone, iPad, Apple Watch, Mac и гарнитуры Vision Pro.

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