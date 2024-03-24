Технологический гигант Apple представил свое первое спортивное приложение — Finance.ua

Технологический гигант Apple представил свое первое спортивное приложение
Компания Apple запустила бесплатное приложение Apple Sports для iPhone, которое будет показывать результаты матчей в реальном времени, ключевую статистику и коэффициенты ставок в прямом эфире.
Об этом пишет CNN.
По данным агентства, пользователи будут иметь доступ к реальным данным от NBA, NHL и MLS, а также других лиг.
Приложение также предоставляет данные в режиме реального времени для мужского и женского баскетбола NCAA. В дальнейшем будут добавлены и другие лиги, включая NFL и MLB.
«Мы создали Apple Sports, чтобы дать спортивным фанатам то, чего они хотят — приложение, которое обеспечивает невероятно быстрый доступ к результатам и статистике», — сказал Эдди Кью, старший вице-президент Apple по сервисам.
Отмечается, что хотя Apple Sports может уведомлять пользователей о том, где транслируется игра, он не будет транслировать игры непосредственно в приложении, но будет направлять пользователей на правильную платформу для просмотра.
Напомним, американский технологический гигант Apple 12 марта уступил в борьбе за доминирование App Store на iPhone и других устройствах в Европе, заявив, что разработчики смогут свободно распространять свои программы непосредственно потребителям.
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