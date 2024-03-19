Apple должна выпустить сразу две новые модели AirPods в начале осени — Finance.ua
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Apple должна выпустить сразу две новые модели AirPods в начале осени

Фондовый рынок
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Apple должна выпустить сразу две новые модели AirPods в начале осени
Apple должна выпустить сразу две новые модели AirPods в начале осени
Поставщики Apple начнут производство двух новых моделей AirPods четвертого поколения в мае, сообщает Марк Гурман из Bloomberg. Исходя из этих временных рамок, он ожидает, что наушники выйдут в сентябре или октябре.
Ожидается, что у обеих моделей AirPods четвертого поколения будет новый дизайн с лучшей посадкой, улучшенным качеством звука и обновленным зарядным кейсом с портом USB-C.
По словам Гурмана, высшие модели также будут иметь активное шумоподавление и динамик в зарядном кейсе, который может воспроизводить звук для отслеживания местоположения Find My.
Ранее он заявлял, что Apple планирует снять с производства AirPods второе и третье поколения после запуска двух моделей четвертого поколения.
Гурман не ожидает, что новые AirPods Pro появятся на рынке раньше следующего года, но он сказал, что текущие модели получат новый режим слухового аппарата в iOS 18. Он добавил, что Apple также работает над функцией проверки слуха для AirPods.
По материалам:
ITsider.
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