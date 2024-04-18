Apple рассматривает возможность производства устройств в Индонезии — Finance.ua

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Apple рассматривает возможность производства устройств в Индонезии

Мир
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Apple рассматривает возможность производства устройств в Индонезии
Apple рассматривает возможность производства устройств в Индонезии
Apple Inc. рассмотрит возможность производства продукции в Индонезии.
Об этом заявил глава компании Тим Кук после встречи с индонезийским президентом Джоко Видодо.
«Мы обсуждали желание президента видеть производство в стране, и мы рассмотрим этот вопрос», — сказал Кук, слова которого приводит Market Watch.
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Apple ищет возможности для диверсификации цепочек поставок, стремясь сократить зависимость от Китая, где собирается значительная часть ее смартфонов и планшетов.
Компания начала переносить часть производств в другие страны, в частности во Вьетнам и Индию, после пандемии COVID-19, во время которой поставки ее устройств из Китая были нарушены в результате карантинных мер.
«Я думаю, что инвестиционные возможности в Индонезии безграничны. Здесь много отличных мест для инвестиций, и мы инвестируем. Мы верим в эту страну», — сказал Кук.
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В настоящее время Apple не имеет производственных мощностей в Индонезии, однако компания инвестировала 1,6 трлн индонезийских рупий ($99 млн) в экосистему разработки приложений в стране.
Ранее Apple анонсировала создание четвертой в стране Академии разработчиков Apple на острове Бали. Впервые компания запустила программу обучения разработчиков приложений в столице Индонезии Джакарте в 2018 году.
Днем ранее Кук провел встречу с властями Вьетнама в Ханое, где заявил о планах Apple наращивать инвестиции в эту страну.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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