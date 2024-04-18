Apple рассматривает возможность производства устройств в Индонезии — Finance.ua

Apple рассматривает возможность производства устройств в Индонезии 18.04.2024, 00:51 — Мир

Apple рассматривает возможность производства устройств в Индонезии

Apple Inc. рассмотрит возможность производства продукции в Индонезии.

Об этом заявил глава компании Тим Кук после встречи с индонезийским президентом Джоко Видодо.

«Мы обсуждали желание президента видеть производство в стране, и мы рассмотрим этот вопрос», — сказал Кук, слова которого приводит Market Watch.

Apple ищет возможности для диверсификации цепочек поставок, стремясь сократить зависимость от Китая, где собирается значительная часть ее смартфонов и планшетов.

Компания начала переносить часть производств в другие страны, в частности во Вьетнам и Индию, после пандемии COVID-19, во время которой поставки ее устройств из Китая были нарушены в результате карантинных мер.

«Я думаю, что инвестиционные возможности в Индонезии безграничны. Здесь много отличных мест для инвестиций, и мы инвестируем. Мы верим в эту страну», — сказал Кук.

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В настоящее время Apple не имеет производственных мощностей в Индонезии, однако компания инвестировала 1,6 трлн индонезийских рупий ($99 млн) в экосистему разработки приложений в стране.

Ранее Apple анонсировала создание четвертой в стране Академии разработчиков Apple на острове Бали. Впервые компания запустила программу обучения разработчиков приложений в столице Индонезии Джакарте в 2018 году.

Днем ранее Кук провел встречу с властями Вьетнама в Ханое, где заявил о планах Apple наращивать инвестиции в эту страну.

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