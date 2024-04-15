Apple планирует обновить всю линейку Mac чипами, ориентированными на ИИ — Finance.ua
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Apple планирует обновить всю линейку Mac чипами, ориентированными на ИИ

Технологии&Авто
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Apple планирует обновить всю линейку Mac чипами, ориентированными на ИИ
Apple планирует обновить всю линейку Mac чипами, ориентированными на ИИ
Apple Inc., стремясь стимулировать слабые продажи компьютеров, готовится обновить всю линейку компьютеров Mac с помощью нового семейства процессоров собственной разработки. Обновление способствует искусственному интеллекту и улучшению памяти.
Об этом пишет Bloomberg.
«Компания, выпустившая свои первые компьютеры Mac с чипами M3 пять месяцев назад, уже приближается к производству следующего поколения — процессора M4 — говорят сведущие источники», — пишет агентство.
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Новый чип будет представлен как минимум в трех основных разновидностях, и Apple стремится обновить им каждую модель Mac, рассказали собеседники издания на условиях анонимности.
«Новые Mac выпускаются в критический момент. После пика в 2022 году продажи Mac упали на 27% в прошлом финансовом году, закончившемся в сентябре. В праздничный период доход от компьютерной линейки не изменился. Apple попыталась вдохнуть новую жизнь в бизнес Mac, проведя в октябре прошлого года мероприятие, посвященное запуску M3, но эти чипы не принесли значительного улучшения производительности по сравнению с M2 предыдущего года», — добавляет Bloomberg.
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Apple также пытается догнать конкурентов в сфере искусственного интеллекта, где отстает от Microsoft Corp., Google Alphabet Inc. и других технологических лидеров
Apple планирует выпустить обновленные компьютеры в конце этого года и начале следующего. Появятся новые iMac, бюджетный 14-дюймовый MacBook Pro, высококлассные 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro, а также мини-компьютеры Mac — все с чипами M4.
Но планы компании могут измениться, говорят источники агентства.
Представитель Apple отказался от комментариев.
По материалам:
Економічна Правда
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