Apple планирует обновить всю линейку Mac чипами, ориентированными на ИИ — Finance.ua

Apple планирует обновить всю линейку Mac чипами, ориентированными на ИИ Сегодня 02:03 — Технологии&Авто

Apple планирует обновить всю линейку Mac чипами, ориентированными на ИИ

Apple Inc., стремясь стимулировать слабые продажи компьютеров, готовится обновить всю линейку компьютеров Mac с помощью нового семейства процессоров собственной разработки. Обновление способствует искусственному интеллекту и улучшению памяти.

Об этом пишет Bloomberg.

«Компания, выпустившая свои первые компьютеры Mac с чипами M 3 пять месяцев назад, уже приближается к производству следующего поколения — процессора M 4 — говорят сведущие источники», — пишет агентство.

Новый чип будет представлен как минимум в трех основных разновидностях, и Apple стремится обновить им каждую модель Mac, рассказали собеседники издания на условиях анонимности.

«Новые Mac выпускаются в критический момент. После пика в 2022 году продажи Mac упали на 27% в прошлом финансовом году, закончившемся в сентябре. В праздничный период доход от компьютерной линейки не изменился. Apple попыталась вдохнуть новую жизнь в бизнес Mac, проведя в октябре прошлого года мероприятие, посвященное запуску M 3 , но эти чипы не принесли значительного улучшения производительности по сравнению с M 2 предыдущего года», — добавляет Bloomberg.

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Apple также пытается догнать конкурентов в сфере искусственного интеллекта, где отстает от Microsoft Corp., Google Alphabet Inc. и других технологических лидеров

Apple планирует выпустить обновленные компьютеры в конце этого года и начале следующего. Появятся новые iMac, бюджетный 14-дюймовый MacBook Pro, высококлассные 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro, а также мини-компьютеры Mac — все с чипами M 4 .

Но планы компании могут измениться, говорят источники агентства.

Представитель Apple отказался от комментариев.

Економічна Правда По материалам:

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