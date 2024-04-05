Apple разрабатывает высокотехнологичного домашнего робота — Finance.ua

Apple разрабатывает высокотехнологичного домашнего робота Сегодня 03:16 — Технологии&Авто

Apple разрабатывает высокотехнологичного домашнего робота

Компания Apple изучает потенциал персональной робототехники, а команда инженеров техногиганта изучает возможность разработки мобильного робота, который может жить вместе с пользователями в их домах.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на журналистов Bloomberg.

Отмечается, что переход к робототехнике поможет Apple получить большее присутствие в домах потребителей и использовать достижения в области искусственного интеллекта.

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Однако компания еще не взяла на себя никаких обязательств, поскольку робот по-прежнему находится на ранней стадии исследований.

Apple продолжает искать способы создать «следующую большую вещь», изучая ряд проектов, среди которых обновленный Vision Pro, сенсорные компьютеры Mac, наушники AirPods со встроенными камерами и новые медицинские технологии, такие как неинвазивный монитор уровня сахара в крови.

Искусственный интеллект также находится в центре внимания: исследователи Apple AI исследуют использование алгоритмов, помогающих ботам ориентироваться в захламленных помещениях. Компания также производит рекрутинг специалистов на должности, связанные с робототехникой.

Согласно докладу, Apple имеет отдельный объект недалеко от Apple Park, специально построенный для тестирования оборудования для умного дома Apple. Кроме работы, в отчете утверждается, что Apple также тестирует домашний хаб с дисплеем, похожим на iPad.

noworries По материалам:

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