Apple разрабатывает высокотехнологичного домашнего робота — Finance.ua

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Apple разрабатывает высокотехнологичного домашнего робота

Технологии&Авто
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Apple разрабатывает высокотехнологичного домашнего робота
Apple разрабатывает высокотехнологичного домашнего робота
Компания Apple изучает потенциал персональной робототехники, а команда инженеров техногиганта изучает возможность разработки мобильного робота, который может жить вместе с пользователями в их домах.
Об этом пишет Business Insider со ссылкой на журналистов Bloomberg.
Отмечается, что переход к робототехнике поможет Apple получить большее присутствие в домах потребителей и использовать достижения в области искусственного интеллекта.
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Однако компания еще не взяла на себя никаких обязательств, поскольку робот по-прежнему находится на ранней стадии исследований.
Apple продолжает искать способы создать «следующую большую вещь», изучая ряд проектов, среди которых обновленный Vision Pro, сенсорные компьютеры Mac, наушники AirPods со встроенными камерами и новые медицинские технологии, такие как неинвазивный монитор уровня сахара в крови.
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Искусственный интеллект также находится в центре внимания: исследователи Apple AI исследуют использование алгоритмов, помогающих ботам ориентироваться в захламленных помещениях. Компания также производит рекрутинг специалистов на должности, связанные с робототехникой.
Согласно докладу, Apple имеет отдельный объект недалеко от Apple Park, специально построенный для тестирования оборудования для умного дома Apple. Кроме работы, в отчете утверждается, что Apple также тестирует домашний хаб с дисплеем, похожим на iPad.
По материалам:
noworries
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